Orhan Ak'tan Erol Bulut'un açıklamalarına yanıt!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'a 1-0 yenilen ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Orhan Ak, iyi oynamalarına karşın son vuruşlarda etkili olamadıklarını söyledi.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Orhan Ak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"ÇOK ÜZGÜNÜZ"



Kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini belirten Ak, "Çok üzgünüz. Belki de beraberliğe bile üzüleceğimiz bir maç. Maalesef buradan üzgün bir şekilde ayrıldık. Maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettik. Çok net pozisyonlarımız var. Rakibi kendi sahasına hapsettik. Maalesef son vuruşları yapamadık. Son zamanlardaki en iyi oyunlarımızdan birini oynadık. Oyuncularımızın gayretini, mücadelesini tebrik ediyorum. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki maçlarda oynadığımız bu oyunun karşılığını alıp takımımızı inşallah istediğimiz noktaya getireceğiz." diye konuştu.



EROL BULUT'UN AÇIKLAMALARINA YANIT!

Orhan Ak, Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un maçın ardından basın toplantısında yaptığı,açıklamalarına karşı şu yanıtı verdi:Oyuncularının gol atamadıkça öz güven kaybı yaşadığını anlatan Ak,değerlendirmesinde bulundu.