Onvo Büyükçekmece Basketbol deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Onvo Büyükçekmece Basketbol deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 78-64 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Onvo Büyükçekmece Basketbol deplasmanda kazandı
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18 Aralık 2023 21:30
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci haftanın son maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 78-64 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Mason 24, Bleijenbergh 12, Lomazs 7, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 2, Muhaymin Mustafa, Hudson 16, İsmail Karabilen, Pecarski 3

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 8, Perez 28, Upson 16, Erdi Gülaslan 2, Bruinsma 9, Ray 9, Can Kurt, Leon Apaydın 2, Emircan Koşut 4, Yesukan Onar, Ata Kahraman

1. Periyot: 17-18

Devre: 30-35

3. Periyot: 46-49

Beş faulle çıkan: 38.56 Bleijenbergh (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

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