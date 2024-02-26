Onur Göçmez'den Galatasaray'a sert sözler!

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Çağlayan Adliyesi önünde gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''G.SARAY BENİ ŞİKAYET ETMİŞ''

Onur Göçmez,

"Ben 6 yıldır futbol dünyasındayım. Sevgiyi, saygıyı, duruşu çok iyi bilirim. Beşiktaşlı olduğumuzdan dolayı bu duruşu çok iyi bilmemiz gerekiyor. 6 Şubat'ta bir Türkiye Kupası maçı oynandı, Galatasaray - Bandırmaspor. Ben Bandırmaspor'un seçilmiş başkanı olarak maç sonu açıklamalarda bulundum. Galatasaray yaptığı şikayette onursal başkan olduğum ve yetkimin olmadığının altı çizilmiş, sürekli Beşiktaş asbaşkanı olarak nitelendirilmişim ve bu şikayet devletimizin kurumuna ulaşmış. O maç Bandırmaspor ile ilgiliydi ama bu şikayet Beşiktaş ile ilgili. Tebligat, Beşiktaş Kulübü'ne geldi." dedi.

Sözlerine devam eden Göçmez, "Bandırmaspor'un maçından sonra hukuksal olarak hakkımı kullandım ve bir açıklama yaptım. Bunun otoritesi TFF ve MHK'dir. Ne yazık ki maçtan sonra enteresan bir şekilde isimsiz bir sosyal medya troll ordusu olayı Bandırmaspor'dan alıp Beşiktaş'a taşımak istediler. Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirmek istediler. Biz o günden beri açıklama yapmadık. Bizler topluma mal olmuş insanlarız. Biz kolaya kaçıp Galatasaray ile karşı karşıya gelebilirdik. Bekledik ancak ne zamana kadar bekledik, Beşiktaş asbaşkanı şüpheli olarak savcılığa verilene kadar bekledik." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a atıfta bulunan Onur Göçmez, "Bu saatten sonra bu yönetim Beşiktaş'ı fabrika ayarlarına geri döndürmüştür. Derbi öncesi benim TFF ve MHK ile ilgili yaptığım açıklamama TFF gömleği giyerek savcılığa başvurup, sonra da çıkıp 'TFF istifa' diyemezsiniz. Derseniz size derler ki 'Hayırdır?'. Biz de size 'Hayırdır?' diyoruz." sözlerini sarf etti.

Derbi hakkında konuşan Göçmez, "Beşiktaş, 3 Mart'ta Galatasaray ile mücadele edecek, şerefiyle oynayacak, hakkıyla kazanacaktır. Galatasaray hak ediyorsa Galatasaray kazanacaktır. Beşiktaş ile bu kadar uğraşmayın. 1 hafta önce ben TFF'yi eleştirdiğimde TFF'nin yanında duranlar, dün TFF'yi istifaya davet etti. Beşiktaş yönetimi artık buradadır. Biz hiçbir ayrıcalık istemiyoruz, sadece adalet istiyoruz." dedi.

"Bizler bunlarla uğraşırken asıl odaklanmamız gereken konuları unutuyoruz. Bu algılarla Icardi'nin yapmış olduğu hareketi montaj, şöyle, böyle diyerek üstünü örtemeyiz. TFF'nin tedbirsiz sevki bizleri düşündürmüştür, sonucu takip edeceğiz. Beşiktaş benzer durumda ne ceza kesmiştir hepimiz biliyoruz, Beşiktaş bu yüzden büyük camiadır." yorumunu yaptı.

Galatasaray yönetimine yorumda bulunan Onur Göçmez,ifadelerini kullandı.Onur Göçmez, son olarak Icardi'nin PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili de konuşarak,