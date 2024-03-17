Onun için yaş sadece bir sayı: Dries Mertens

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta 1 gol, 1 asist yapan Dries Mertens, etkili oyunuyla göz doldurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Onun için yaş sadece bir sayı: Dries Mertens
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17 Mart 2024 17:18
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşılaştığı maçta Dries Mertens'in performansı büyük beğeni topladı.

36 yaşındaki Belçikalı yıldız, her maç sahadaki çabası ve mücadelesiyle takdir toplarken, iyi oyununu gol ve asistle de süslemeyi sürdürüyor.

Kasımpaşa ile oynanan maçta Mertens, mücadelenin 27. dakikasında takımını 1-0 öne geçirdi. Belçikalı oyuncu, 48. dakikada Icardi'nin attığı golde de asist yaptı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Mertens, 8 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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