Onun için yaş sadece bir sayı: Dries Mertens

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşılaştığı maçta Dries Mertens'in performansı büyük beğeni topladı.
36 yaşındaki Belçikalı yıldız, her maç sahadaki çabası ve mücadelesiyle takdir toplarken, iyi oyununu gol ve asistle de süslemeyi sürdürüyor.
Kasımpaşa ile oynanan maçta Mertens, mücadelenin 27. dakikasında takımını 1-0 öne geçirdi. Belçikalı oyuncu, 48. dakikada Icardi'nin attığı golde de asist yaptı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Mertens, 8 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
36 yaşındaki Belçikalı yıldız, her maç sahadaki çabası ve mücadelesiyle takdir toplarken, iyi oyununu gol ve asistle de süslemeyi sürdürüyor.
Kasımpaşa ile oynanan maçta Mertens, mücadelenin 27. dakikasında takımını 1-0 öne geçirdi. Belçikalı oyuncu, 48. dakikada Icardi'nin attığı golde de asist yaptı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Mertens, 8 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
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