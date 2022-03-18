Önder Karaveli'den Kenan Karaman kararı!

Beşiktaş'ta Kenan Karaman, Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosuna alınmadı.
beIN Sports'ta yer alan habere göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Kenan Karaman'ı teknik tercih nedeniyle kadroya almadı. Kenan Karaman'ın herhangi bir sakatlığı ve rahatsızlığı bulunmadığı belirtildi.
Beşiktaş'ın son 4 maçının 4'üne de ilk 11'de başlayan Kenan Karaman, Galatasaray derbisinin 38. dakikasında oyundan alınmıştı.
beIN Sports'ta yer alan habere göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Kenan Karaman'ı teknik tercih nedeniyle kadroya almadı. Kenan Karaman'ın herhangi bir sakatlığı ve rahatsızlığı bulunmadığı belirtildi.
Beşiktaş'ın son 4 maçının 4'üne de ilk 11'de başlayan Kenan Karaman, Galatasaray derbisinin 38. dakikasında oyundan alınmıştı.