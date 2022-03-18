Önder Karaveli'den Kenan Karaman kararı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, herhangi bir rahatsızlığı ve sakatlığı olmamasına karşın Kenan Karaman'ı Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosuna almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Önder Karaveli'den Kenan Karaman kararı!
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18 Mart 2022 21:33
Beşiktaş'ta Kenan Karaman, Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosuna alınmadı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Kenan Karaman'ı teknik tercih nedeniyle kadroya almadı. Kenan Karaman'ın herhangi bir sakatlığı ve rahatsızlığı bulunmadığı belirtildi.

Beşiktaş'ın son 4 maçının 4'üne de ilk 11'de başlayan Kenan Karaman, Galatasaray derbisinin 38. dakikasında oyundan alınmıştı.

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