Ömer Üründül: 'Fenerbahçe böyle şampiyon olamaz'

Spor yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı Sabah'a değerlendirdi.
İşte Ömer Üründül'ün yorumları;
"BU TAKIMLA İYİ FUTBOL MÜMKÜN DEĞİL"
"Fenerbahçe aynı Göztepe deplasmanı gibi son dakikada yediği golle bir puana razı oldu. Mourinho'nun düşündüğü ilerideki üç forvetle tempolu, etkili ve pozisyon açısından zengin bir futbol oynaması mümkün değil. Tadic, adam geçemiyor. Devamlılığı yok. Dzeko gittikçe ağırlaştı, adam geçemez, Kostic de öyle. Bu tabloda Fenerbahçe rakip defansın hatası ile skor avantajı yakaladı. Sonra geride takım savunmasına ağırlık vererek alan daralttılar. İki stoper, tehlikeli santrforu tesirsiz hale getirdi. Bu bölümde Fenerbahçe, Mert ile 90 dakikadaki en organize atağında ikinci golü kaçırdı, bir de Livakovic'in kurtarışı vardı. İkinci devre başında skora denge geldi. Bu Samsun'a moral oldu. İşler kötüye giderken Mourinho 3 hamle birden yaptı.
"BU KANATLARLA OLMAZ"
Maximin girer girmez ikinci girişimde golü attı. Sonra oyun Fenerbahçe'nin kontrolüne girmiş görünüyordu ama Oosterwolde'nin sakatlanmasından sonra saha içi dengeleri tamamen Samsun lehine geçti. Bu baskıdan bir türlü kurtulamadılar. Bir pozisyon En Nesyri ile var... Topu iyi aldı ama aşırtma vuruşu çerçeveyi bulmadı. Son dakikada da beraberlik golü yendi. Bana göre bu golün öncesinde Djiku'ya faul vardı. Sonuçta önemli 2 puan kaybedildi. Genel olarak baktığımızda yazının başlığında da söylediğim gibi forvet hattındaki bu kadro yapısı etkili ofansif futbola imkân vermez. Günümüz futbolunda adam eksiltme özellikleri olmayan, kanat forvetleri ile oynayan bir takım yok. Amrabat uzun arada fizik açıdan gerilemiş, Fred ise gün geçtikçe fiziksel olarak geri gidiyor. Önemli santrfor En-Nesyri son 10 dakikada beşinci değişiklik olarak oyuna giriyorsa bunun bir nedeni olmalı"
İşte Ömer Üründül'ün yorumları;
"BU TAKIMLA İYİ FUTBOL MÜMKÜN DEĞİL"
"Fenerbahçe aynı Göztepe deplasmanı gibi son dakikada yediği golle bir puana razı oldu. Mourinho'nun düşündüğü ilerideki üç forvetle tempolu, etkili ve pozisyon açısından zengin bir futbol oynaması mümkün değil. Tadic, adam geçemiyor. Devamlılığı yok. Dzeko gittikçe ağırlaştı, adam geçemez, Kostic de öyle. Bu tabloda Fenerbahçe rakip defansın hatası ile skor avantajı yakaladı. Sonra geride takım savunmasına ağırlık vererek alan daralttılar. İki stoper, tehlikeli santrforu tesirsiz hale getirdi. Bu bölümde Fenerbahçe, Mert ile 90 dakikadaki en organize atağında ikinci golü kaçırdı, bir de Livakovic'in kurtarışı vardı. İkinci devre başında skora denge geldi. Bu Samsun'a moral oldu. İşler kötüye giderken Mourinho 3 hamle birden yaptı.
"BU KANATLARLA OLMAZ"
Maximin girer girmez ikinci girişimde golü attı. Sonra oyun Fenerbahçe'nin kontrolüne girmiş görünüyordu ama Oosterwolde'nin sakatlanmasından sonra saha içi dengeleri tamamen Samsun lehine geçti. Bu baskıdan bir türlü kurtulamadılar. Bir pozisyon En Nesyri ile var... Topu iyi aldı ama aşırtma vuruşu çerçeveyi bulmadı. Son dakikada da beraberlik golü yendi. Bana göre bu golün öncesinde Djiku'ya faul vardı. Sonuçta önemli 2 puan kaybedildi. Genel olarak baktığımızda yazının başlığında da söylediğim gibi forvet hattındaki bu kadro yapısı etkili ofansif futbola imkân vermez. Günümüz futbolunda adam eksiltme özellikleri olmayan, kanat forvetleri ile oynayan bir takım yok. Amrabat uzun arada fizik açıdan gerilemiş, Fred ise gün geçtikçe fiziksel olarak geri gidiyor. Önemli santrfor En-Nesyri son 10 dakikada beşinci değişiklik olarak oyuna giriyorsa bunun bir nedeni olmalı"