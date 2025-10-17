17 Ekim
Ömer Faruk Yurtseven: "Harika bir galibiyet"

Panathinaikos'un Türk pivotu Ömer Faruk Yurtseven, Anadolu Efes'i 95-81 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

calendar 17 Ekim 2025 23:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Ömer Faruk Yurtseven: 'Harika bir galibiyet'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

EuroLeague'in 5. haftasında Panathinaikos, deplasmanda Anadolu Efes'i 95-81 mağlup ederek dikkat çeken bir galibiyete imza attı.

Maçın ardından Yeşil-Beyazlıların Türk pivotu Ömer Faruk Yurtseven, önemli açıklamalarda bulundu.

"KONTROLÜ HİÇ KAYBETMEDİK"

Yurtseven, maç boyunca üstün olduklarını vurgulayarak, "Harika bir galibiyet oldu. Zaman zaman iniş çıkışlar yaşasak bile bence maç boyunca kontrolü elden bırakmadık. Günün sonunda harika bir iş çıkardık. Tabii halen bir adaptasyon sürecindeyiz, aramıza yeni oyuncular katıldı ama buna rağmen iyi bir takım gibi gözüküyoruz. Bu momentumu sürdürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

"EFES'İN KISALARI ÇOK İYİ, LARKIN HARİKA OYNUYOR"

Anadolu Efes'in kalitesine de değinen milli oyuncu, "Efes çok iyi bir takım, özellikle ikili oyunları okuma konusunda çok iyi kısalara sahipler. Başta Shane Larkin bu konuda harika bir iş çıkarıyor. Ayrıca Papagiannis'e de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, umarım onun için her şey iyi olur." dedi.

"CEDİ İNANILMAZDI"

Takım arkadaşı Cedi Osman'ın performansını da öven Yurtseven, "Cedi inanılmaz oynadı, attığı her şut sayı olacak gibiydi. İkilikler, üçlükler, orta mesafeler… Hatta son bölümde üçlükte basket faulü alıp bir hücumdan dört sayı çıkaracak gibiydi. Efes'e karşı her seferinde harika oynuyor, niye bilmiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

  
  
