Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesi feshedildi

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz, istediği istikrarı yakalayamadı.
"AYRILMAYI ÖMER İSTEDİ"
Bu sezonun başında kiralık olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Magdeburg'a katılan Ömer Faruk, Alman ekibinden ayrıldı. Magdeburg'dan yapılan açıklamada oyuncunun kiralık sözleşmesnin feshedildiği belirtilirken kulübün sportif direktörü Otmar Schork, "Bu ayrılık, daha fazla süre almak isteyen Ömer'in talebi üzerine gerçekleşti. Kendisine kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.
Ömer Faruk Beyaz, Magdeburg forması ile sadece 69 dakika forma şansı bulabilmişti.
Fotoğraf kaynak: Magdeburg Twitter
"AYRILMAYI ÖMER İSTEDİ"
Bu sezonun başında kiralık olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Magdeburg'a katılan Ömer Faruk, Alman ekibinden ayrıldı. Magdeburg'dan yapılan açıklamada oyuncunun kiralık sözleşmesnin feshedildiği belirtilirken kulübün sportif direktörü Otmar Schork, "Bu ayrılık, daha fazla süre almak isteyen Ömer'in talebi üzerine gerçekleşti. Kendisine kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.
Ömer Faruk Beyaz, Magdeburg forması ile sadece 69 dakika forma şansı bulabilmişti.
Fotoğraf kaynak: Magdeburg Twitter