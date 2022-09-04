Ömer Erdoğan ilk maçına çıktı

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıktı.



Geçen hafta görevinden istifa eden Mustafa Dalcı'nın yerine getirilen Erdoğan, kadroda da önemli değişiklikler yaptı.



Vavacarsa Fatih Karagümrük'e 4-1 kaybeden kadroda ilk 11'de oynayan Sinan Osmanoğlu ve Jese Rodriguez yedek kulübesinde otururken, Pepe ise kadroda yer almadı.



Bu isimlerin yerine takıma hafta içi katılan yeni transfer Tolga Ciğerci ile Atakan Çankaya ve Ariyibi ilk 11'de görev aldı.





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