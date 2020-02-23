Ömer Bayram: 'Sonu şampiyonluk olsun'

Ömer Bayram, Galatasaray'ın deplasmanda 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi mağlup ettiği maç sonrası konuştu.
Galatasaray'ın uzun zaman sonra aldığı galibiyet için Ömer Bayram; "Çok uzun zaman oldu burada son kazandığımızdan beri, ben bile hatırlamıyorum, 8 yaşındaydım. Bizim için tabii ki normal bir maç diyemeyiz, derbi sonuçta ama her maça 3 puan için çıkıyoruz. 3 puan çok önemliydi, hedefimiz şampiyonluk. 7'de 7 yaptık, böyle devam etmek istiyoruz, şampiyonluk bizim için önemli. Bu maçta taraftarlarımızı memnun ettiğimiz için büyük mutluluk yaşıyoruz, sonu şampiyonluk olur inşallah." dedi.
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Galatasaray'ın uzun zaman sonra aldığı galibiyet için Ömer Bayram; "Çok uzun zaman oldu burada son kazandığımızdan beri, ben bile hatırlamıyorum, 8 yaşındaydım. Bizim için tabii ki normal bir maç diyemeyiz, derbi sonuçta ama her maça 3 puan için çıkıyoruz. 3 puan çok önemliydi, hedefimiz şampiyonluk. 7'de 7 yaptık, böyle devam etmek istiyoruz, şampiyonluk bizim için önemli. Bu maçta taraftarlarımızı memnun ettiğimiz için büyük mutluluk yaşıyoruz, sonu şampiyonluk olur inşallah." dedi.
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