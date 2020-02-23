Ömer Bayram: 'Sonu şampiyonluk olsun'

Ömer Bayram, Galatasaray'ın deplasmanda 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi mağlup ettiği maç sonrası konuştu.Galatasaray'ın uzun zaman sonra aldığı galibiyet için Ömer Bayram; "3 puan çok önemliydi, hedefimiz şampiyonluk. 7'de 7 yaptık, böyle devam etmek istiyoruz, şampiyonluk bizim için önemli. Bu maçta taraftarlarımızı memnun ettiğimiz için büyük mutluluk yaşıyoruz, sonu şampiyonluk olur inşallah." dedi.