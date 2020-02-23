Ömer Bayram: "Sonu şampiyonluk olsun"

Ömer Bayram, Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup ettiği maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Ömer Bayram: 'Sonu şampiyonluk olsun'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2020 22:14
Ömer Bayram, Galatasaray'ın deplasmanda 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi mağlup ettiği maç sonrası konuştu.

Galatasaray'ın uzun zaman sonra aldığı galibiyet için Ömer Bayram; "Çok uzun zaman oldu burada son kazandığımızdan beri, ben bile hatırlamıyorum, 8 yaşındaydım. Bizim için tabii ki normal bir maç diyemeyiz, derbi sonuçta ama her maça 3 puan için çıkıyoruz. 3 puan çok önemliydi, hedefimiz şampiyonluk. 7'de 7 yaptık, böyle devam etmek istiyoruz, şampiyonluk bizim için önemli. Bu maçta taraftarlarımızı memnun ettiğimiz için büyük mutluluk yaşıyoruz, sonu şampiyonluk olur inşallah." dedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için