Omar Colley'in gözü kendi rekorunda

Beşiktaş'ın yıldız ismi Omar Colley, bu sezon 4 gol kaydederek kendi rekoru olan 5 golü egale etmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Omar Colley'in gözü kendi rekorunda
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28 Kasım 2023 09:13
Beşiktaş'a Samsun'da galibiyeti getiren stoper Omar Colley, savunmada verdiği katkının yanı sıra golcü kimliğiyle göz dolduruyor.

Gambiyalı oyuncu, 15 maçta 4. kez fileleri havalandırmayı başarırken, 1 gol daha atması halinde 2016-17'de Genk'te 5 gol kaydettiği yılı, sezon ortasında egale edecek.

Ayrıca Colley, toplamda ağları 3 kez sarsan takımdaki diğer defans oyuncularını da tek başına geçti.

Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. 



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