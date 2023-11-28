Omar Colley'in gözü kendi rekorunda

Beşiktaş'a Samsun'da galibiyeti getiren stoper Omar Colley, savunmada verdiği katkının yanı sıra golcü kimliğiyle göz dolduruyor.
Gambiyalı oyuncu, 15 maçta 4. kez fileleri havalandırmayı başarırken, 1 gol daha atması halinde 2016-17'de Genk'te 5 gol kaydettiği yılı, sezon ortasında egale edecek.
Ayrıca Colley, toplamda ağları 3 kez sarsan takımdaki diğer defans oyuncularını da tek başına geçti.
Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Gambiyalı oyuncu, 15 maçta 4. kez fileleri havalandırmayı başarırken, 1 gol daha atması halinde 2016-17'de Genk'te 5 gol kaydettiği yılı, sezon ortasında egale edecek.
Ayrıca Colley, toplamda ağları 3 kez sarsan takımdaki diğer defans oyuncularını da tek başına geçti.
Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.