Olympos Regatta yelken yarışını Fenerbahçe 1 takımı kazandı

Yelken sezonunun merakla beklenen yarışlarından, 11'inci Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) - Eker Olympos Regatta sona erdi. 18-20 Ağustos tarihleri arasında Moda-Trilye-Moda etaplarında düzenlenen yarışın birincisi, 9 puanla Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1 takımı oldu.

TAYK-Eker Olympos Regatta, yat yarışçılarını yine Tirilye'de buluşturdu. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde düzenlenen organizasyona 25 tekne ve 200'ün üzerinde yelkenci katılım sağladı. 11'inci TAYK-Eker Olympos Regatta'nın, Tirilye'den Moda'ya doğru düzenlenen üçüncü ve son etabında bir ilk de gerçekleşti. 11'inci yılında ilk defa denizden verilen start, rüzgar üstü off-set şamandırası kullanılarak, 80 dereceden gelen rüzgarla orsa seyrinde verildi.

Deniz sporlarının kendine özgü heyecanının, doruk noktasında hissedildiği yarışta yelkenliler, Marmara Denizi'ni bir uçtan diğer uca doğru geçerken, 11'inci TAYK – Eker Olympos Regatta yelken yarışında kupanın sahibi Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1 takımı oldu. Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1 takımının, 9 puanla genel klasman birincisi olduğu yarışta, kategori liderleri ise şöyle sıralandı:

IRC0 Sınıf: ENKA Cheese IV

IRC1 Sınıf: Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1

IRC2 Sınıf: ETİ Alize M

IRC3 Sınıf: Gemicioğlu Yelken Takımı Bled2

TAYK – Eker Olympos Regatta 2023 sonucunda, sınıflara göre teknelerin dereceleri ise şu şekilde sıralandı:

ENKA Cheese IV

Orient Express 6

Borusan Racing Çılgın Sigma 2

Mesa Holding ShakShuka 3

Eker Süzme

Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1

AKPA Chemicals 2

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MSİ Sailing Team AG Anything Goes

Columbia Alize 1070

AKKİM Hedef Yelken 40

Borusan Racing Evolution

CMC Holding - Pinokyo 1

ETİ Alize M

Coca Cola İçecek - DasCarina

Eker Efsane Sailing Team - DasDojo

Tüpraş - Fenerbahçe 5

BurganbankExtrem

LatroSailing AG Matrix

IRC3 Sınıf:

Gemicioğlu Yelken Takımı Bled2

NTS Danışmanlık Falcon

Organik Kimya Electron

Yapı Kredi Fenerbahçe 3

ESC Sailing - Lithosan Yelken Takımı Alchera

Turkcell Alize

11. TAYK – Eker Olympos Regatta yarışında dereceye giren takımlara ödülleri, 23 Ağustos Çarşamba akşamı Moda Deniz Kulübü'nde düzenlenecek törenle verilecek.