Olympiakos, Sırp pivot Nikola Milutinov ile ilgileniyor

THY Euroleague'de sezonu ikinci olarak tamamlayan Olympiakos gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Olympiakos, Sırp pivot Nikola Milutinov ile ilgileniyor
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24 Mayıs 2023 19:01
THY Euroleague'de, finalde son topta kaybederek hayal kırıklığına uğrayan Olympiakos, Sırp pivot Milutinov ile ilgileniyor.

Yunan ekibi, sözleşmesi CSKA Moskova ile bitecek olan tecrübeli pivot Milutinov'u kadrosuna katmayı istiyor.

28 yaşındaki oyuncu daha önce 5 yıl boyunca Olympiakos forması giyerken Yunan devi transferde öne çıkan takım konumunda bulunuyor.

Sırp basketbolcu  ile ilgilenen bir başka kulüp ise Virtus Bologna olarak iddia ediliyor.

Milutinov EuroLeague'deki son sezonunda 16 maçta 7.7 sayı ve 6.5 ribaund ortalamalarıyla oynamıştı.

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