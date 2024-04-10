Olympiakos, Fenerbahçe'yi Nordsjaelland üzerinden analiz etti

Konferans Ligi çeyrek finali ilk maçında Olympiakos'a konuk olacak temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan medyası tarafından mercek altına alındı. Komşu'nun önemli ekibi Olympiakos, temsilcimize karşı yoğun bir çalışma içine girdi.
Kanarya'nın bu sezon grup aşamasında deplasmanda 2 mağlubiyet aldığı maça dikkat çektiler. Olympiakos; Nordsjaelland'ın 6-1, Ludogorets'in 2-0'lık galibiyetlerini izleyerek maça hazırlanıyor. Ancak Fenerbahçe'nin Union Saint Gilloise'yi deplasmanda 3-1 yendiğini de hatırlattılar.
PANİK ANLARI YAŞANABİLİYOR
Haberde yazılanlar şöyle: "Olympiakos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar, Türk takımının oyun tarzını, güçlü yönlerini ve zayıf alanlarını analiz etti. Özellikle grup aşamasında yenildikleri 2 maçı dikkate aldı. Danimarka'daki Nordsjaelland'a 6-1 kaybettikleri maçta devre arasından sonra panik yaşadılar. O anlarda Nygren hat-trick yaptı ve Fenerbahçe rakibi durduramadı. Ludogorest maçında da benzer şeyler yaşandı. Son anlarda panikle gol yediler. Belçika'daki kazandıkları Gilloise maçında ise güçlü yönlerini gösterdiler. Bu da hazırlanma aşamasındaki detay noktası oldu."
AS OYUNCULARI DİNLENDİRDİ
Sport24'teki haberde ise tecrübeli hoca Mendilibar'ın Carmo, Fortounis, Chiquinho gibi isimleri son Lamia maçında Fenerbahçe'ye karşı oynatmak için dinlendirdiğini, Horta'nın oyundan erken alındığı belirtildi. Rakip Olympiakos'ta önemli bir eksik yok. As kadro ile sahaya çıkacaklar. Teknik Direktör Jose Luis Mendilibar'ın oyuncularından yüksek konsantre talep ettiğini, antrenmanda gösterilen analizlerin saha içinde disiplinli şekilde uygulanmasını istediği aktarıldı.
Kanarya'nın bu sezon grup aşamasında deplasmanda 2 mağlubiyet aldığı maça dikkat çektiler. Olympiakos; Nordsjaelland'ın 6-1, Ludogorets'in 2-0'lık galibiyetlerini izleyerek maça hazırlanıyor. Ancak Fenerbahçe'nin Union Saint Gilloise'yi deplasmanda 3-1 yendiğini de hatırlattılar.
PANİK ANLARI YAŞANABİLİYOR
Haberde yazılanlar şöyle: "Olympiakos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar, Türk takımının oyun tarzını, güçlü yönlerini ve zayıf alanlarını analiz etti. Özellikle grup aşamasında yenildikleri 2 maçı dikkate aldı. Danimarka'daki Nordsjaelland'a 6-1 kaybettikleri maçta devre arasından sonra panik yaşadılar. O anlarda Nygren hat-trick yaptı ve Fenerbahçe rakibi durduramadı. Ludogorest maçında da benzer şeyler yaşandı. Son anlarda panikle gol yediler. Belçika'daki kazandıkları Gilloise maçında ise güçlü yönlerini gösterdiler. Bu da hazırlanma aşamasındaki detay noktası oldu."
AS OYUNCULARI DİNLENDİRDİ
Sport24'teki haberde ise tecrübeli hoca Mendilibar'ın Carmo, Fortounis, Chiquinho gibi isimleri son Lamia maçında Fenerbahçe'ye karşı oynatmak için dinlendirdiğini, Horta'nın oyundan erken alındığı belirtildi. Rakip Olympiakos'ta önemli bir eksik yok. As kadro ile sahaya çıkacaklar. Teknik Direktör Jose Luis Mendilibar'ın oyuncularından yüksek konsantre talep ettiğini, antrenmanda gösterilen analizlerin saha içinde disiplinli şekilde uygulanmasını istediği aktarıldı.
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