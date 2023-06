Olimpiyat umudu deprem bölgesine taşınıyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, deprem bölgesinde spor okulu açıyor...



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile P&G Türkiye, Olimpik Anneler projesi kapsamında bir yeniliği hayata geçirdi. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücünün deprem bölgelerine taşınması hedefliyle 'Umut Evi' hareketinin bir adımı olarak bölgede spor okulu açılmasına hazırlanılıyor. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamında "Depremzedeler için Umutla Paris'e temalı panel düzenlendi. İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıya P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvinile olimpik sporcular ve anneleri katıldı.



OLIVIER GAUVIN: OYUNLAR FRANSA VE TÜRKİYE'NİN SPOR ALANINDAKİ BİRLİKTELİĞİNİ GÜÇLENDİRMEYE FIRSAT SUNUYOR



Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, "Bugün burada aranızda olmak onur. 2024 Olimpiyatları, Fransa için tarihi öneme sahip. Yaz oyunlarına ev sahipliği yapmamızın 100'üncü yılı. Spor alanlarının yüzde yüzüne katkı sağlanacak sporcular 30 dakika mesafede ağırlanacak. Olimpiyatlar sayesinde engellilere bakış açısı da değişecek. Engelli bireylerin katılması güçlenecek. Kapsanan 32 olimpik spor dalı, 22 paralimpik spor dalında birçok spor dalı karşımıza çıkacak. İlk kez bir saçılış stat dışında yapılacak ve muhteşem bir geçiş töreni izleyeceğiz. Paris 2024 Olimpiyatları sadece Paris'te de sınırlı değil birçok ilde yapılacak organizasyonla Fransa topraklarının zenginliğini göz önüne serecek. Oyunlar Fransa ve Türkiye'nin spor alanındaki birlikteliğini güçlendirmeye fırsat sunuyor. Türkiye'deki Fransa delegasyonu 'Spor Ülkesi 2024' konsepti ile çalışmalarını sürdürmekte. Hem Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi hem de özel şirketlerin çabaları memnuniyet verici düzeyde. Olimpik Anneler Projesi de bu bağlamda çok değerli. Spor her aman için insanları bir araya getiriyor olimpiyat oyunları için de aynı şekilde. Fransa olarak da Türkiye'den gelecek dostlarımızla bir araya gelecek olmaktan mutluyuz. Yaşasın Türkiye-Fransa dostluğu" dedi.



TANKUT TURNAOĞLU: TARİHİ BİR OLİMPİYAT OLACAK



P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, "Tarihi bir olimpiyat olacağını dile getirerek, "Bir adım daha yaklaşıyoruz. Depremzedeler İçin Umutla Paris 2024'e dedik. Türkiye'de 36 senedir bulunuyoruz ve bu sene de 36 sporcu aramızda. Annelerimiz ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Anneler olmasa bu olimpiyat sporcuları olmazdı. Çok küçük yaşlarda spora başlamaları gerekiyor. 5-12 yaş arasındaki çocuğuna spor yaptıran her anne olimpik anne. Olimpiyata gitmese de hayatlarında başarılı oluyorlar. Hayattaki başarının anahtarı da çocuklarımızı spora küçük yaşta yönlendirmekten geçiyor. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Paris'e gidiyoruz. Başarılar diliyorum. Tokyo'da 13 madalya aldık 8'i sporcu ve anne listemizden. Umut hareketinin depremzedeler için olmasını istiyoruz. 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen bir felaket ile karşılaştık. İlk günden beri yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gönderdiğimiz ürünler milyonları aştı. Bölgede şu an hala deva eden projelerimiz var. Spor ekipmanları gönderiyorduk artık spor okulu projesi gerçekleştiriyoruz. Depremzedelerimizin çocukları bu travmaları spor okullarıyla aşsınlar istiyoruz" diye konuştu.



NEŞE GÜNDOĞAN: 36 SPORCUMUZ İLE BU YIL YENİ BAŞARILARA YÜRÜYECEĞİZ



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri, "TMOK olarak 100 yılı aşkın geleceğiyle sporun geleceği için çalışan en köklü paydaşlardan biriyiz. Odak noktamız sporcularımız ve milli takımlarımız. Milli sporcularımızı oyunlara hazırlanmaları için kaynak yaratıp desteklerken diğer taratan çocuklarımızın gelişimine katkı sunmak amacımız. Sporcularımızı yetiştiren ekiplerimize de ayrıca destek sağlıyoruz. Eda Erdem tüm sporcularımızı temsilen TMOK bünyesinde görev yapıyor. Kurumsal kültürümüzde yer alan önemli hususları göz ediyoruz. Sürdürülebilir başarıya ancak sporun tüm aktörlerin bir arada yaratacağı sinerji ile ulaşabileceğini biliyoruz. Olimpik Anneler projesi ile sporcularımız ve annelerinin yanlarında ve destekçisi olduk. Türkiye'nin 4 bir yanında ihtiyacı olan okullarımıza spor malzemesi desteği sunduk. Paris 2024 Olimpiyatları'na 417 gün kaldı. 1923 Cumhuriyetimizin kuruluşu, Paris Olimpiyatlarının da 2024 yılı 100'üncü yılı. 36 sporcumuz ile bu yıl yeni başarılara yürüyeceğiz. Olimpiyat oyunları sporun zirvesi. Devletimizin, federasyonların, kamu kuruluşlarının katkılarının yanı sıra kurumların da desteği çok önemli. Sporcularımızın başarısında büyük önem taşıyor bu durum. Deprem bölgesinde sporun toparlanma ve iyileştirme sürecindeki en önemli araç olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



Türkiye'nin çok genç nüfusa sahip olduğunu hatırlatan Neşe Gündoğan, "Çocuklarımızı spora yönlendirmemiz ve daha sağlıklı yetişmelerine katkıda bulunmak birinci önceliğimiz. Odak noktamız gençlerimiz. Türkiye'yi temsil edecek gençlerin sayısını artırmak, milli takımlarda yarışmasını artırmak vizyonumuz" ifadelerini kullandı.



BUSE NAZ ÇAKIROĞLU: OLİMPİK SPORU İSTEDİĞİNİZ ZAMAN ÇOK FAZLA EMEK VERİYORSUNUZ



Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonu milli boksörü Buse Naz Çakıroğlu, "Olimpik sporu istediğiniz zaman çok fazla emek veriyorsunuz. Böyle olunca da ders çalışmam gereken saatte antrenmanda oluyorum. Yaşıtlarıma göre çok fazla sorumluluk yüklüyorum. Birçok arkadaşım güzel geçirdi. Büyük bir özveri gerekiyor. Erken yaşta büyüyorsunuz" diye konuştu.



DUYGU ÇAKIROĞLU: SONUÇLARI GÖRÜNCE ÇOK SEVİNİYORUZ



Buse Naz Çakıroğlu'nun Annesi Duygu Çakıroğlu, "Buse Naz spora çok küçük yaşta başladı. Çoğu aile fotoğraflarında yok. Yılın toplamda 11 ayını kamplarda geçiriyor. Bu bizim için üzücü oluyor ama sonuçlarını görünce çok seviniyoruz. Bütün anneler eğitim kaygısı yaşıyordur. Sekteye uğratmasından korkuyoruz. Ben de aynı şeyleri yaşadım. İyi bir gelecekleri olması için kendilerine yatırım yapmaları gerekiyor. Sporun hayatına kattığı öyle bir disiplin var ki onu görünce desteklemekten başka alternatifiniz kalmıyor" ifadelerini kullandı.



KEREM KAMAL: GÜREŞE BAŞLARKEN SPORUN NASIL BİR YOL OLDUĞUNU BİLMİYORDUM



Avrupa şampiyonu milli güreşçi Kerem Kamal, güreşe başladığında sporun nasıl bir yol olduğunu bilmediğini dile getirerek, "Annem haftada bir kıyafet yıkıyorsa sporla her gün e çıktı. Annemin bana çok yardımı oldu Burada birlikte olduğum için de çok mutluyum" dedi.



Manisa'da güreşe başladığını ifade eden Kerem Kamal, "Maçı kazandım annem ağlıyordu. Yukarıdan düşmeli bir durum oldu. 'Neden öyle yapıyorsun çocuğa' dedi. 'Yapmasam o bana yapacaktı' dedim. 'Olsun sen biraz daha yavaş davran' dedi. Bunu unutamıyorum" diye konuştu.



"ÜLKEM VE ANNEM İÇİN OLİMPİYATLARDA MADALYA KAZANMAK İSTİYORUM"



Olimpiyatların çocukluk hayali olduğunu kaydeden Kerem Kamal, "Avrupa arenasına çıktığımda olimpiyatlar hedefi koydum kendime. Eksiklerimi anlamış durumdayım, neleri güçlendireceğimi biliyorum. Zaman çabuk geçiyor bu zamana kadar büyük başarılar elde ettim ama ülkem ve annem için olimpiyatlarda madalya kazanmak istiyorum" şeklinde konuştu.

