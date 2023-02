Olimpiyat Şampiyonu Abdullah Öztürk: 'Galatasaray-Trabzonspor maçında dostluk kazansın'

Para masa tenisinde Dünya, Avrupa, Olimpiyat şampiyonlukları bulunan ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota almak için hazırlıklarını sürdüren milli tenisçiler Olimpiyat Şampiyonu Abdullah Öztürk ve Dünya Şampiyonu Nesim Turan, 5 Şubat Pazar günü NEF Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi sporda Fair-Play'e dikkat çekmek adına masa tenisi oynadı. Trabzonspor taraftarı Abdullah Öztürk ve Galatasaray taraftarı Nesim Turan, tuttukları takımın formasını giyerek kendi aralarında bir dostluk maçı yaparken, oynanacak derbi mücadelesi öncesinde Fair-Play mesajlarını Demirören Haber Ajansı (DHA) ile paylaştı.



ABDULLAH ÖZÜRK: İYİ OYNAYAN TAKIMI ALKIŞLAYALIM



Nesim Turan ile yıllardır aynı branşta ülke sporu için yarıştıklarını kaydeden Abdullah Öztürk, "Hep birbirimizin daha iyi olması için uğraşıyoruz. Bizim en büyük amacımız ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil edebilmek. Tuttuğumuz takımlar maç yapacak. Bu yıl Galatasaray ligde çok güzel futbol oynayan kulüplerden biri. Trabzonspor da zirveye yaklaşmak istiyor. Çok kaliteli bir maç olacağına inanıyorum. Maç için en büyük temennim; sporun eğlenceli, keyifli, coşkulu her anını yaşayalım. Biz Nesim ile maç yaptığımız zaman oyunu kim kazanırsa kazansın, bittikten sonra biz yine ağabey - kardeş olarak hayatımıza devam ediyoruz. İnanın kazanmanın hiçbir önemi yok. Maçta iyi oynayan takımı alkışlayalım. Sporun coşkusunu, enerjisini hep birlikte yaşayalım. Derbide dostluk kazansın" diye konuştu.



NESİM TURAN: SPOR DOSTLUKTUR, SPOR KARDEŞLİKTİR



Türkiye'nin 2 güzide kulübünün karşılaşacağını belirten Nesim Turan, Abdullah Öztürk ile yıllardır hem rakip, hem de dost olarak mücadele ettiklerini ifade ederek, "Kardeşlik teması üzerinde duruyoruz. Biz sporun birleştirici bir kardeşlik gücü olduğuna inanıyoruz. Fair-Play ve dostluk üzerine güzel bir maç olmasını temenni ediyorum. Spor dostluktur, spor kardeşliktir, spor Fair-Play'dir ve spor bir kültürdür. Sporun bütün teması dostluk ve kardeşlik üzerine olmalı ki bu ülkede her şey çok daha güzel olsun. Sporun güzel yanlarından faydalanmamız lazım. Sporun kötü yanları, kavga-gürültü gibi negatif enerji verecek her şeyden uzak kalmamız lazım. Umarım böyle bir atmosfer olur, umarım böyle bir maç günü olur" dedi.

