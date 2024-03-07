MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu İstanbulspor ile berabere kaldıkları maçın ardından Olimpiu Morutan'ı artık oynatamayacaklarını söyledi.



"11'DE OYNAMASI MÜMKÜN DEĞİL"



Emre Belözoğlu'nun "Morutan'ın oynaması durumunda kulübümüzün kaldıramayacağı bir bonservis bedeli var. İki kulüp anlaşmadığı sürece Morutan, ilk 11 oynaması pek mümkün gözükmüyor" açıklaması Romanya'da gündem oldu.



TÜRKİYE'YE GELEBİLİR



Rumen basınından Gazeta Sporturilor'un haberine göre; bu gelişme sonrası milli takım teknik direktörü Edward Iordanescu'nun Türkiye'ye gelebileceği öne sürüldü.



Haberin detaylarında Iordanescu'nun EURO 2024 öncesi çok sayıda futbolcusunun kulüplerinde oynayamamasından üzgün ve endişeli olduğu vurgulandı.



Romanya 22 Mart'ta Kuzey İrlanda, 26 Mart'ta ise Kolombiya ile hazırlık maçında karşılaşacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU