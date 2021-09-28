Ole Gunnar Solskjaer: "Kupa kazanmalıyız"

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, bu sezon elle tutulur bir başarıları olması gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ole Gunnar Solskjaer: 'Kupa kazanmalıyız'
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28 Eylül 2021 17:51
Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, bu sezon kupa kazanmak için var gücüyle mücadele vereceğini söyledi.

Üzerlerinde baskı olmasının olumlu olduğunu vurgulayan Norveçli teknik adam, "Baskı bir ayrıcalıktır, böyle bir çevrede baskıyı kabul etmek zorundasınız. Manchester United, bu sezon kazanmalı, umarım Mayıs ayında kupalar için savaşıyor olacağız. Bir kupa kazanmayı çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kazanmaları gerektiğinin farkında olduklarını da kaydeden Solskjaer, "Bizim işimizde önemli olan sonuçtur ve biz de kazanmak için buradayız. Gerçekten kendimizi geliştirdik ve bu kulübün kazanması gerektiğinin de farkındayız." dedi.


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