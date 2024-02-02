Olcay Şahan'dan sürpriz imza!

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Ankaraspor'da kariyerine devam eden Olcay Şahan'dan sürpriz bir imza geldi.



Ankaraspor, 36 yaşındaki futbolcunun kulübün futbol sorumlusu olduğunu açıkladı.



Ankaraspor'un açıklaması şu şekilde:



"Yönetim kurulumuz ile takım kaptanımız Olcay Şahan arasında yapılan görüşme sonucunda Olcay Şahan'ın takımımızın Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.



Kendisine Ankaraspor ailemizin çatısı altında başarılar dileriz."



