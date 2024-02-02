Olcay Şahan'dan sürpriz imza!

2. Lig Beyaz Grup takımlarından Ankaraspor'da forma giyen Olcay Şahan, kulübün futbolu sorumlusu oldu.

Haber; Sporx.com
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Olcay Şahan'dan sürpriz imza!
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02 Şubat 2024 16:21
2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Ankaraspor'da kariyerine devam eden Olcay Şahan'dan sürpriz bir imza geldi.

Ankaraspor, 36 yaşındaki futbolcunun kulübün futbol sorumlusu olduğunu açıkladı.

Ankaraspor'un açıklaması şu şekilde:

"Yönetim kurulumuz ile takım kaptanımız Olcay Şahan arasında yapılan görüşme sonucunda Olcay Şahan'ın takımımızın Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Kendisine Ankaraspor ailemizin çatısı altında başarılar dileriz."

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