Olaylı maçın sevkleri ne zaman açıklanacak?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe derbisinin ardından gözler PFDK sevklerine çevrilmişti. TFF Hukuk Müşavirliği tarafından salı günü yapılan sevk açıklamasında Süper Lig müsabakalarına ilişkin sevk yapılmaması dikkat çekmişti.
TFF cephesinden gelen bilgilere göre Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ve diğer Süper Lig maçlarına ilişkin sevkler gelecek hafta açıklanacak.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin çok fazla detay olduğu ve liglerin milli arada olması sebebiyle tüm incelemeler yapıldıktan sonra ilgili sevkler açıklanacak.
2 KONU ÖNE ÇIKIYOR
Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olayların ardından 2 konu öne çıkıyor.
Olaylar nedeniyle Trabzonspor'a ceza gelmesi kesin ama bu cezanın süresi ve içeriği nasıl olacak?
Karşılaşma sonrası sahaya giren saldırganlarla kavga eden Fenerbahçeli futbolculara ceza verilecek mi?
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından verilecek cezalar PFDK kararlarıyla belli olacak.
TFF cephesinden gelen bilgilere göre Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ve diğer Süper Lig maçlarına ilişkin sevkler gelecek hafta açıklanacak.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin çok fazla detay olduğu ve liglerin milli arada olması sebebiyle tüm incelemeler yapıldıktan sonra ilgili sevkler açıklanacak.
2 KONU ÖNE ÇIKIYOR
Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olayların ardından 2 konu öne çıkıyor.
Olaylar nedeniyle Trabzonspor'a ceza gelmesi kesin ama bu cezanın süresi ve içeriği nasıl olacak?
Karşılaşma sonrası sahaya giren saldırganlarla kavga eden Fenerbahçeli futbolculara ceza verilecek mi?
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından verilecek cezalar PFDK kararlarıyla belli olacak.
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