Olaylı maçın sevkleri ne zaman açıklanacak?

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve yaşanan olayların damga vurduğu maçın disiplin sevklerinin gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; DHA
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Olaylı maçın sevkleri ne zaman açıklanacak?
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21 Mart 2024 14:32
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe derbisinin ardından gözler PFDK sevklerine çevrilmişti. TFF Hukuk Müşavirliği tarafından salı günü yapılan sevk açıklamasında Süper Lig müsabakalarına ilişkin sevk yapılmaması dikkat çekmişti.

TFF cephesinden gelen bilgilere göre Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ve diğer Süper Lig maçlarına ilişkin sevkler gelecek hafta açıklanacak.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin çok fazla detay olduğu ve liglerin milli arada olması sebebiyle tüm incelemeler yapıldıktan sonra ilgili sevkler açıklanacak.

2 KONU ÖNE ÇIKIYOR

Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olayların ardından 2 konu öne çıkıyor.

Olaylar nedeniyle Trabzonspor'a ceza gelmesi kesin ama bu cezanın süresi ve içeriği nasıl olacak?

Karşılaşma sonrası sahaya giren saldırganlarla kavga eden Fenerbahçeli futbolculara ceza verilecek mi?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından verilecek cezalar PFDK kararlarıyla belli olacak.

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