Olaylı derbinin hakemi Meler'e VAR görevi!

Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının orta hakemi Halil Umut Meler, Süper Lig'in 31. haftasında görev aldı.

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Olaylı derbinin hakemi Meler'e VAR görevi!
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02 Nisan 2024 12:11
Süper Lig'de günün VAR görevlendirmeleri belli oldu.

Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının orta hakemi Halil Umut Meler de bu hafta görev aldı.

İstanbulspor - Çaykur Rizespor maçının VAR koltuğunda Meler oturacak.

İŞTE GÜNÜN DİĞER MAÇLARININ VAR HAKEMLERİ

Galatasaray - Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat
Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor: Alper Ulusoy
Bitexen Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Tugay Kaan Numanoğlu

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