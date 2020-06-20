Olay yaratan yorum: 'Erol Bulut, Fatih Terim'in ancak sakalını keser'

Bu sezon Galatasaray'ı 12 Şubat'ta Türkiye Kupası'ndan elediği maçta Erol Bulut'un Fatih Terim'e dönerek yaptığı bu sevinç ve bu kare gündemi sarsmıştı. Bulut, hareketi Terim'e yönelik yapmadığını söylese de sosyal medyada tartışılmıştı.Aradan aylar geçti, bu kez Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda Antalya'yı eleyip finale çıkarken soyunma odasında Erol Bulut'un sevinç fotoğrafının yanındaki poster gündeme damga vurdu. Yeni sezonda F.Bahçe'nin teknik direktörü olması beklenen Bulut, G.Saray-Alanya maçındaki o sevinç anının posterini odasına astırmış ve önünde poz vermişti. Sosyal medyada bir kez daha gündeme oturan Erol Bulut'un bu kareleri Fatih Terim'e direkt mesaj olarak algılandı.Ziraat Türkiye Kupası'nda final biletini alan Erol Bulut'un, odasında G.Saray'ı eledikleri maçtaki posterin anlamı ne?Fotoğraflar özel anlardır. Geçen sezon Malatya'nın başında kupaya yürürken Galatasaray'a elenmişti Erol Bulut... Şimdi ise aynı hedefte Galatasaray'ı eleyerek yürüyor. Bu anı da teknik direktörlük döneminin ilk zaferi olarak nitelemiş ve bunu hayatına katmış. Genç bir hoca için sınırlı imkânlara rağmen Fatih Terim gibi bir devi geçmek önemli olmalı. Burada amacın Fenerbahçe'ye şirin gözükmek olduğunu sanmıyorum. Bu fotoğraf Erol Bulut'un neler yapabileceğini gösteriyor.Erol Bulut'un astığı fotoğraf Fatih Terim'in ne kadar büyük bir hoca olduğunu gösteriyor. Başarılar resim asarak, birilerine mesaj yollayarak kazanılmıyor. Bulut, Türk futbolunun ve G.Saray'ın tarihine baktıkça Terim'in izlerini hep görecektir. 8 lig şampiyonluğu, UEFA Kupası toplamda 21 kupa kazanmış bir teknik adam ancak örnek olabilir. Erol Bulut'un F.Bahçe'ye, Abdullah Avcı'ya hatta Orhan Ak'a fotoğrafla mesaj göndermesi Terim'in büyüklüğünü gösterir. Erol Bulut'un G.Saray'a karşı kupada kazandığı galibiyet Terim'in sadece sakalını keser.