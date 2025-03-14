Olay karar; Fenerbahçe penaltı bekledi

Fenerbahçe, Glasgow Rangers maçının 117. dakikasında penaltı bekledi, Norveçli hakem Eskas vermedi.

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Olay karar; Fenerbahçe penaltı bekledi
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14 Mart 2025 01:34
Fenerbahçe, Glasgow Rangers maçının 117. dakikasında penaltı bekledi.

Mert Hakan, ceza sahasında gelen darbe sonrası yerde kaldı. Jose Mourinho ve futbolcular bu pozisyona uzun süre itiraz etti.

Yaklaşık 2 dakika süren VAR incelemesinin ardından oyun devam etti. Jose Mourinho itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

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