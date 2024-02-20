Olay iddia: Antalyaspor, Jehezkel'i geri çağırdı!

İsrail'e destek veren gol sevinci nedneiyle Antalyaspor'un yollarını ayırdığı Sagiv Jehezkel, kırmızı beyazlı kulübe FIFA nezdinde dava açtığını duyurdu.



İsrail'den Sport5'in haberine göre; Sagiv Jehezkel'in avukatları, oyuncusunun ödemelerini alamadığı ve kulüpten haksız şekilde gönderildiği için FIFA'da dava açıldığını açıkladı. Jehezkel'in avukatları Tal Segev ve Roi Rosen, "Kulüpten acımasızca gönderildi ve maaşı ödenmedi." denildi.



Jehezkel'in Antalyaspor'dan 1.26 milyon euro tazminat talep ettiği de belirtildi.



"HUKUK MÜCADELESİNE HAZIRIZ"



Avukatlar Tal Segeve Roi Rosen'in yaptığı tam açıklamaya da haberde yer verildi:



"Sagiv Jehezkel bir aydan uzun bir süre önce Antalya Futbol Kulübü'nden tek taraflı, zalimce ve açıkça yasadışı bir şekilde atılmıştır. Bu, maaşının ödenmemesi ve uygunsuz ekonomik değerlendirmeler nedeniyle gerçekleşti.



O tarihten itibaren Sagiv, temsilcileri aracılığıyla, bu zor ve üzücü dönemi geride bırakmak ve hayatına profesyonel bir sporcu olarak devam etmek amacıyla kulüple bir tür uzlaşmaya varmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ne yazık ki, Türk futbol kulübü oyuncuya verilen muazzam zarardan memnun ve son derece alaycı bir şekilde onu incitmeye devam etmekle ilgileniyor gibi görünüyor.



Başka bir seçenek kalmadığı için bugün FIFA'nın yetkili yargı kurumlarına kulüp aleyhine bir dava açıldı. Antalya Kulübü Sagiv'e ciddi zarar vermiştir ve haklarını tam olarak kullanması için her türlü yasal tedbiri almaya kararlıyız. Adaletle sonuçlanacağından hiç kuşku duymadığımız bir hukuk mücadelesine hazırız."



ANTALYASPOR "İDMANLARA GEL" DEDİ



Haberin devamında, FIFA davası söz konusu olunca Antalyaspor'un Jehezkel'i geri çağırdığı öne sürüldü.



Sagiv Jehezkel ile görüşen Antalyaspor'un oyuncuyla sözleşmesini fesh etmediğini, 8 maçlık cezasının bittiğini ve antrenmanlara çıkması gerektiği yönünde mesaj yolladığı belirtildi.





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