Indiana Pacers yıldızı Victor Oladipo, takımdan ayrılmaya istekli olduğunu öne süren söylentileri yalanladı.



Oladipo, The Athletic'den Shams Charania'ya şunları söyledi:



"Başka oyunculardan takasımı istediğimi iddia edenler olduğunu biliyorum. Bunlar doğru değil, nokta. Ben takım arkadaşlarımı çok seviyorum, Indiana eyaletine değer veriyorum ve bu takımı bir şampiyonluğa götürmeye odaklanmış durumdayım."



Perşembe günü yayınlanan bir haberde, 28 yaşındaki yıldızın, önceki sezon Toronto Raptors, New York Knicks ve Miami Heat dahil olmak üzere rakip takım üyelerine sahadayken onlar için oynayıp oynayamayacağını sorarak Pacers takım arkadaşlarını kızdırdığı iddia edilmişti.



Ancak Oladipo, Charania'ya, organizasyona kendilerine bağlı kaldığını bildirdiğini söyledi. İki kez All-Star olan oyuncu, önceki ay Nate McMillan'ın yerini almak üzere işe alınan yeni Pacers baş antrenörü Nate Bjorkgren ile olumlu görüşmeler yaptığını da ekledi.



Oladipo, 2018-19 sezonunda sağ dizinden yırtık kuadriseps tendonu sakatlığı geçirdikten sonra, önceki sezon sadece 19 maçta yer alabilmişti. Indiana, Miami Heat tarafından playoffların ilk turunda süpürülmeden önce Oladipo, 14.5 sayı, 3.9 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları yakalamıştı.



