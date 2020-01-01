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Oladipo: "Pacers ile şampiyon olmayı, dört gözle bekliyorum"

Indiana Pacers yıldızı Victor Oladipo, bir kez daha Pacers'tan ayrılma gibi bir planı olmadığını ve 2020-21 sezonunda takımda kalacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers yıldızı Victor Oladipo, bir kez daha Pacers'tan ayrılma gibi bir planı olmadığını ve 2020-21 sezonunda takımda kalacağını söyledi.

28 yaşındaki oyuncu, Indiana'nın NBA şampiyonluğunu kazanmasına yardım etme isteğini, Associated Press'ten Michael Marot'a ifade etti:

"Söylenen söylendi, artık geride bıraktım. Duygular hissedildi. Kimseye karşı kötü niyetim yok. Herkesi seviyorum, herkes için dua ediyorum, ben böyle bir adamım. Pacers için oynamayı ve Indiana eyaleti için bir şampiyonluk kazanmayı dört gözle bekliyorum."

Oladipo, önümüzdeki sezon Pacers ile yaptığı dört yıllığı 85 milyon dolarlık anlaşmasının son yılına girecek ve 2021'de sınırsız bir serbest oyuncu olacak.


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