Okullar tatil edildi! Türkiye'de Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana'da hissedilen deprem sonrası okulların tatil süresi uzatıldı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin yanı sıra tüm Türkiye'de okullar tatil edildi.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye'de okulların 1 hafta daha tatil edildiğini duyurdu. Mahmut Özer, 13 Şubat'a kadar olan tatilin 20 Şubat'a kadar devam süreceğini belirtti.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." ifadelerini kullandı.



Canlı yayında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Bakan Özer, deprem bölgesinde on binlerce öğretmenin sahada olduğunu ifade ederek, tatilin uzatılması kararının, bu süreci aksatmamak için alındığını kaydetti.



OKULLARIN TATİL SÜRESİ UZATILACAK MI?



Deprem bölgesindeki okullarda verilen iki haftalık süreye ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Özer, "Şimdilik iki hafta ama uzatabiliriz. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.



"OKUL NAKLİ YAPTIRABİLİRLER"



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 8 Şubat Çarşamba günü Malatya'dan NTV canlı yayınına telefonla bağlandı. Devletin tüm imkanlarını kullanarak birlik beraberlik içinde süreçleri yönetmeye çalıştıklarını belirten Bakan Özer, "Hızlı bir şekilde bu zor günlerden çıkacağız." ifadesini kullandı.



Eğitim öğretime ara verildiğini anımsatan Özer, dün bir karar alarak deprem bölgesindeki illerde kayıtlı öğrencilerin, istemeleri halinde "yerleşim yeri adresine bakılmaksızın" ve "hiçbir şart aranmadan" Türkiye'nin her yerinde eş değer okul türüne nakillerinin yapılmasıyla ilgili süreci başlattıklarını hatırlattı.



"OKULA DEVAM ŞARTI ARANMAYACAK"



Öğrenci ve öğretmenlerle sahada yaptığı görüşmelerde iki konunun öne çıktığını, görüşmeler neticesinde yeni kararlar aldıklarını anlatan Özer, şu bilgileri verdi:



"10 ilimizde ikinci dönemin tamamında tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aramayacağız. Diğer taraftan tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda, ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Bugün bazı çadırlarda ücretli öğretmenlerimiz 'Biz ücret alamıyoruz' şeklinde bir ifadede bulundular. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz. Hiç kimse tedirgin olmasın. Buraya göreve gelen tüm öğretmenlerimiz için de aynı şekilde. El birliğiyle hızlı bir şekilde süreçleri yöneteceğiz."







