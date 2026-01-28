Okçulukta dünya şampiyonu olan 14 yaşındaki sporcunun hedefi milli forma

Fransa'nın Nimes kentinde düzenlenen Dünya Okçuluk Kapalı Salon Yarışması'nda kendi kategorisinde turnuvayı birincilikle tamamlayan ortaokul öğrencisi Zehranur Adaş, bundan sonra ilk hedefinin milli takıma seçilerek yeni başarılara imza atmak ve Türk bayrağını en tepeye taşımak olduğunu söyledi.Dünya Okçuluk Kapalı Salon Yarışması'nda kendi dalında 15 yaş altı kategorisini birincilikle tamamlayan Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu öğrencisi Zehranur Adaş, okçuluğa başlama serüvenini, elde ettiği zaferi ve geleceğe ilişkin hedeflerini AA muhabirine anlattı.Okçuluğa henüz 7 yaşındayken okuduğu bir kitaptan etkilenerek başladığını, o yıllarda abisinin de okçuluk yapmasının ilgisini arttırdığını belirten Adaş, okul turnuvalarında elde edilen başarılar ile başlayan serüvenin Dünya Okçuluk Kapalı Salon Yarışması'nda kazanılan zafere dönüştüğünü vurguladı.Aynı turnuvada geçen yıl da yarıştığını ancak başarı kazanamadığını dile getiren Adaş, bu yıl mental açıdan geçmişte yaptığı hataları tekrarlamamak için kendi içinde çok büyük mücadeleler verdiğini, elde edilen başarının, sıkı çalışmaların, antrenmanların, ailesi ile sosyal çevresinden feragat ettiği vakitlerin sonucu olarak geldiğini söyledi.Henüz 14 yaşında gelen bu başarının, kendisi için yeterli olmadığını, bundan sonrasında hedefinin milli takım çatısı altında bu başarıları kazanmak olduğunun altını çizen Adaş, "Fransa'da şampiyonluk kazandım ama bu benim için bir başlangıç diyebilirim. Bundan sonrası için milli takım zaten şu an benim en üst seviyedeki hedefim. Milli takıma girdikten sonra artık daha iyiye, daha ileriye, daha yükseğe ulaşmayı hedefliyorum. Olimpiyatlar için hazırlanmak, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." dedi.Özellikle kendisine ulaşan kişilerin tebrik ve "gurur duyduk" ifadelerini sıklıkla kullandığını, bunun da kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Adaş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Dünya şampiyonluğu çok büyük bir başarı, şampiyonluktan sonra bana gelip nasıl bu başarıyı elde ettiğimi, nasıl çalıştığımı, nasıl başardığımı soranlar oldu. Genel olarak herkes çok gurur duyduğunu söyledi. Yani aslında 'zor bir şey, zor değil mi' diye soranlar oldu. Ben okçuluğu herkesin yapmasını istiyorum. Bu sporun yayılmasında bir figür olmayı elbette ben de isterim."Yalnızca Türkiye'nin değil dünya okçuluğunun en önemli isimlerinden biri olan Mete Gazoz'u kendisine örnek aldığına, onun kazandığı başarıların tıpkı kendisi gibi gelecek nesillere örnek olduğuna dikkati çeken Adaş, "Türk okçuluğunda son yıllarda pek çok önemli isim dünyada adını duyurmayı başardı. Yine pek çok kişinin söyleyebileceği gibi ben de Mete Gazoz'u örnek alıyorum kendime. Yani onun gibi olimpiyatlarda bir şampiyonluk istiyorum ve bayrağımızı dalgalandırmak, başarılı bir sporcu olmak istiyorum." diye konuştu.Fransa'daki şampiyonanın, baştan sona kadar unutulmaz anlara sahne olduğunu belirten Adaş, attığı son ok sırasında hissettiklerinin kendisi için paha biçilemez olduğunu söyledi. Adaş şöyle devam etti:"Aslında tabii ki içimde bir heyecan vardı ama geçen seneden tecrübeli olduğum için içimde çok heyecan yaratmamam gerektiğini de biliyordum. Ben bu sene şampiyon olacağım burada deyip, kendime çok inandım. Bu şekilde stresim azaldı. O yüzden çok daha rahat bir şekilde attım. Zaten son atışlarım peş peşe 10-10 ve 10'du. Son oku attıktan sonra direkt arkamı döndüm. Sonra zaten Büşra hocam ile göz göze geldik direkt sarıldık, ağladık, güldük. Böyle bir mutluluk sevinç, tarifsiz bir histi, bunu yaşadık."Dünya şampiyonu Zehranur Adaş'ın, final müsabakasında da yanında olan antrenörü Büşra Aslan ise Adaş ile yaklaşık 6 yıldır birlikte çalıştıklarını, bu şampiyonluğun onun için bir tesadüf değil, sistemli çalışmanın meyvesi olduğunu söyleyerek, "Bundan sonraki hedefimiz bu başarıyı daha sürdürülebilir hale getirip kendisini milli takımda görmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte bu başarısını sürdürebilir hale getirip, onu milli takımda, Avrupa şampiyonalarında, olimpiyatlarda neden görmeyelim? Amacımız bu yönde." değerlendirmesini yaptı.Zehranur Adaş'ın annesi Ayşe Adaş ise kızının bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanırken bir yandan da böyle bir başarı elde etmesi sonrası yaşadıkları sevincin tarifsiz olduğunu ifade etti.Anne Adaş sözlerini şöyle tamamladı:"Bu sene LGS'ye hazırlanıyordu. Geçen seneki gibi çok hazır ama bu sene mental olarak çok çok iyiydi Zehranur. Gönderirken çok heyecanlıydık. O kendine çok inanıyordu. O da bizi açıkçası motive etti. Yaklaşık 3 gün sürdü elemeler. 3 gün sonunda artık finallere kalınca canlı yayında, orada bize bu mutluluğu yaşattılar. Canlı yayında izledik. Zehranur'un da sevincine orada birebir şahit olduk. Bu bizi hem aile olarak hem de ülke olarak çok gururlandırdı. 14 yaşında bir kız yurt dışına gidiyor ve böyle bir başarı elde ediyor. Çok kıymetli bir başarı bu. Kızımızla gurur duyuyoruz."