Okçulukta 2024 Dünya Kupası sezonu başlıyor

23-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Okçuluk Dünya Kupası'nda 1. ayak yarışmaları salı günü başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okçulukta 2024 Dünya Kupası sezonu başlıyor
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22 Nisan 2024 12:25
2024 Okçuluk Dünya Kupası'nda 1. ayak yarışmaları, yarın Çin'de başlayacak.

Şanghay kentinde 23-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 14 milli sporcu mücadele edecek.

Teknik direktör Yusuf Göktuğ Ergin yönetiminde Dünya Kupası'nın ilk ayağına katılacak milli sporcular şöyle:

- Klasik yay

Erkekler: Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer, Berkay Akkoyun

Kadınlar: Aslı Er, Dünya Yenihayat, Elif Berra Gökkır, Fatma Maraşlı

- Makaralı yay

Erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin

Kadınlar: Ayşe Bera Süzer, Begüm Yuva, Hazal Burun

2024 Dünya Kupası'nın 2. ayağı, 21-26 Mayıs tarihlerinde Güney Kore'de düzenlenecek. Organizasyonun 3. etabına ise 18-23 Haziran tarihlerinde Antalya ev sahipliği yapacak.

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