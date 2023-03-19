Okçulukta 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası sona erdi

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası sona erdi.



Türkiye Okçuluk Federasyonun 2023 yılı faaliyet programında yer alan turnuva, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 77 kulüpten 399 sporcunun mücadele ettiği turnuvada dereceye giren sporcu ve takımlar şöyle:



Klasik Yay Erkek Takım:



Altın: Berkay Akkoyun, Ali Aydın, Mete Gazoz



Gümüş: Musa Arzuman, Harun Kırmızıtaş, Muhammed Abdullah Yıldırmış



Bronz: Oğuzhan Küçük, Efe Gürkan Maraş, Ulaş Berkim Tümer







Klasik Yay Kadın Takım:



Altın: Yasemin Ecem Anagöz, Zeynep Köse, Elisa Grace Rohwedder



Gümüş: Zeynep Bilbey, Nazlı Didem Göçmen, Ceren Koçur



Bronz: Gökçe Ersoy, Şuheda Güneri, Sıla Özdemir







Klasik Yay Karışık Takım:



Altın: Zeynep Barbaros, Ayaz Kocagöz



Gümüş: Fatma Maraşlı, Kamil Türkmen



Bronz: Aslı Er, Mesut Sapmaz







Klasik Yay Erkek:



Altın: Ulaş Berkim Tümer



Gümüş: Mete Gazoz



Bronz: Merih Sımav







Klasik Yay Kadın:



Altın: Zeynep Köse



Gümüş: Fatma Maraşlı



Bronz: Gizem Özkan







Makaralı Yay Erkek Takım:



Altın: Efe Dırıl, Kerem Efe Sütsever, Yakup Yıldız



Gümüş: Abdullah Aslım, Kerem Çelik, Kubilay Özdemir



Bronz: Halit Ömer Dağ, Furkan Oruç, Kemal Özkan







Makaralı Yay Kadın Takım:



Altın: Ayşenur Fenerci, Emine Rabia Oğuz, İpek Tomruk



Gümüş: Dilara Abbasoğlu, Nehir Sarıhan, Begüm Yuva



Bronz: Hazal Burun, Ecesu Demircan, Songül Lök







Makaralı Yay Karışık Takım:



Altın: Hazal Burun, Emircan Haney



Gümüş: Emine Rabia Oğuz, Furkan Oruç



Bronz: Şeyma Karakuş, Egemen Uslu







Makaralı Yay Erkek:



Altın: Kubilay Özdemir



Gümüş: Batuhan Akçaoğlu



Bronz: Muhammed Yetim







Makaralı Yay Kadın:



Altın: Yeşim Bostan Uçar



Gümüş: Dilara Abbasoğlu



Bronz: Begüm Yuva







Klasik Yay 21 Yaş Altı Erkek:



Altın: Muhammed Abdullah Yıldırmış



Gümüş: Berkay Akkoyun



Bronz: Harun Kırmızıtaş







Klasik Yay 21 Yaş Altı Kadın:



Altın: Aslı Er



Gümüş: Zeynep Köse



Bronz: Dünya Yenihayat







Makaralı Yay 21 Yaş Altı Erkek:



Altın: Efe Dırıl



Gümüş: Halit Ömer Dağ



Bronz: Kubilay Özdemir







Makaralı Yay 21 Yaş Altı Kadın:



Altın: Hazal Burun



Gümüş: İnci Saracık



Bronz: Irmak Yüksek







Klasik Yay 21 Yaş Altı Erkek Takım:



Altın: Harun Kırmızıtaş, Ömer Faruk Yıldırmış, Muhammed Abdullah Yıldırmış



Gümüş: Burak Çayırhan, Yunus Emre İspır, Faruk Topuz



Bronz: Yavuz Çavuşoğlu, Mustafa Buğrahan Çoban, Arda Ege Dönmezgüç







Klasik Yay 21 Yaş Altı Kadın Takım:



Altın: Aslı Er, Duru Uluçay, Kübra Yalçın



Gümüş: Zeynep Bilbey, Nazlı Didem Göçmen, Ceren Koçur



Bronz: Gökçe Ersoy, Şuheda Güneri, Sıla Özdemir







Klasik Yay 21 Yaş Altı Karışık Takım:



Altın: Nisanur Pınar, Muhammed Abdullah Yıldırmış



Gümüş: Defne Derebaşı, Yunus Emre İspır



Bronz: Fatma Maraşlı, Kamil Türkmen







Makaralı Yay 21 Yaş Altı Erkek Takım:



Altın: Halit Ömer Dağ, Berat Emin Er, Kemal Özkan



Gümüş: Gökay Altıntaş, Noyan Çerçi, Eren Kırca



Bronz: Abdullah Aslım, Kerem Çelik, Kubilay Özdemir







Makaralı Yay 21 Yaş Altı Kadın Takım:



Altın: Dilara Abbasoğlu, Nehir Sarıhan, Begüm Yuva



Gümüş: Hazal Burun, Ecesu Demircan, Ceyda Kömür



Bronz: Elif Doğan, Beyza Karakuş, Şeyma Karakuş







Makaralı Yay 21 Yaş Altı Karışık Takım:



Altın: Ayşenur Fenerci, Halit Ömer Dağ



Gümüş: Emine Azra Yılmaz, Batuhan Levent Sağlam



Bronz: Şeyma Karakuş, Yunus Emre Arslan





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