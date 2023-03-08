Okan Buruk'un Kasımpaşa planı hazır

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yüksek tempolu futbolla Kasımpaşa'yı ilk 45'te bitirmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk'un Kasımpaşa planı hazır
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08 Mart 2023 11:43
Evinde taraftarının desteğiyle daha coşkulu bir futbol ortaya koyan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında da bunu uygulamak istiyor.

Ön alan presine önem veren Okan Buruk'un öğrencileri, hazırlık maçlarında da benzer futbolu oynadı. Genç hoca, Kasımpaşa karşısında maça hızlı girme planı yaptı. Rakibi presle boğarak ilk 45'te üstünlüğü ele geçirmek istediğini oyuncularına anlattı.

İdmanlarda uygulamalı olarak çalışan Galatasaray, ilerideki yıldız hücumcularına güveniyor. Sarı-kırmızılılarda artık tek hedef Kasımpaşa'nın gardını ilk yarıda indirerek 3 puanı almak olacak.

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