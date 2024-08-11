Okan Buruk'un ilk tercihi Davinson Sanchez!

Galatasaray'on Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, artık hocası Okan Buruk'un defansta ilk tercihi konumunda.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un ilk tercihi Davinson Sanchez!
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11 Ağustos 2024 13:08
Savunmada Victor Nelsson-Abdülkerim Bardakcı ikilisiyle üst üste iki kere şampiyon olan Galatasaray, bu sezon Süper Lig'e Davinson Sanchez- Abdülkerim Bardakcı tandemiyle başladı.

İLK TERCİH SANCHEZ

Abdülkerim, Hatayspor'un golünde hata yaparken, Sanchez sahanın yıldızıydı. Kolombiyalı stoper artık hocası Okan Buruk'un defansta ilk tercihi konumunda.



Sanchez'in partneri ise form durumuna göre Abdülkerim veya Nelsson olacak. Nelsson geçen hafta Beşiktaş'la oynanan Süper Kupa'da iki kritik hatayla farklı skora neden olurken, Abdülkerim son Hatayspor maçında iyi sinyaller vermedi. Kampta göze giren altyapı ürünü Metehan Baltacı da Sanchez'in partneri olmak adına forma yarışına dahil oldu.   

 
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