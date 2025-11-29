Okan Buruk'un dikkat çeken Kadıköy karnesi!

29 Kasım
Rizespor-Kayserispor
14:30
29 Kasım
Nacional-Benfica
21:00
29 Kasım
Holstein Kiel-Hertha Berlin
15:00
29 Kasım
Magdeburg-Nürnberg
22:30
29 Kasım
FCV Dender EH-Westerlo
18:00
29 Kasım
Zulte Waregem-Cercle Brugge
20:15
29 Kasım
Sporting Charleroi-RAAL La Louviere
22:45
29 Kasım
Austria Wien-WSG Tirol
19:00
29 Kasım
Grazer AK-BW Linz
19:00
29 Kasım
Ried-Wolfsberger AC
19:00
29 Kasım
FC Zürich-Grasshopper
20:00
29 Kasım
Lugano-Sion
20:00
29 Kasım
FC Luzern-Winterthur
22:30
29 Kasım
Casa Pia AC-Alverca
18:30
29 Kasım
Moreirense-Famalicao
18:30
29 Kasım
Gil Vicente-Tondela
23:30
29 Kasım
E.Braunschweig-Kaiserslautern
15:00
29 Kasım
Akron Togliatti-Nizhny Novgorod
14:00
29 Kasım
CSKA Moskova-FC Orenburg
16:30
29 Kasım
CSKA Moskova-Torpedo Moscow
0-0IPT
29 Kasım
Baltika-S. Moskova
19:30
29 Kasım
Leicester City-Sheffield United
15:30
29 Kasım
Portsmouth-Bristol City
15:30
29 Kasım
Stoke City-Hull City
15:30
29 Kasım
Coventry City-Charlton Athletic
18:00
29 Kasım
Middlesbrough-Derby County
18:00
29 Kasım
Millwall-Southampton
18:00
29 Kasım
Norwich City-QPR
18:00
29 Kasım
Sheffield Wednesday-Preston North End
18:00
29 Kasım
West Bromwich-Swansea City
18:00
29 Kasım
Greuther Fürth-Bochum
15:00
29 Kasım
NEC Nijmegen-S. Rotterdam
23:00
29 Kasım
Gaziantep FK-Eyüpspor
17:00
29 Kasım
Sunderland-Bournemouth
18:00
29 Kasım
Kasımpaşa-Başakşehir
20:00
29 Kasım
Trabzonspor-Konyaspor
20:00
29 Kasım
Erzurumspor-İstanbulspor
13:30
29 Kasım
Keçiörengücü-Iğdır FK
13:30
29 Kasım
Vanspor FK-Serik Belediyespor
16:00
29 Kasım
Sakaryaspor-Ümraniye
19:00
29 Kasım
Bayern Munih-St. Pauli
17:30
29 Kasım
Hoffenheim-Augsburg
17:30
29 Kasım
Union Berlin-FC Heidenheim
17:30
29 Kasım
Werder Bremen-FC Köln
17:30
29 Kasım
Leverkusen-B. Dortmund
20:30
29 Kasım
Brentford-Burnley
18:00
29 Kasım
M.City-Leeds United
18:00
29 Kasım
Everton-Newcastle
20:30
29 Kasım
Fortuna Sittard-Heracles
20:45
29 Kasım
Tottenham-Fulham
23:00
29 Kasım
Mallorca-Osasuna
16:00
29 Kasım
Barcelona-Alaves
18:15
29 Kasım
Levante-Athletic Bilbao
20:30
29 Kasım
Atletico Madrid-Real Oviedo
23:00
29 Kasım
Genoa-Verona
17:00
29 Kasım
Parma -Udinese
17:00
29 Kasım
Juventus-Cagliari
20:00
29 Kasım
AC Milan-Lazio
22:45
29 Kasım
AS Monaco-PSG
19:00
29 Kasım
Paris FC-Auxerre
21:00
29 Kasım
Marsilya-Toulouse
23:05
29 Kasım
Excelsior-NAC Breda
18:30
29 Kasım
Wrexham-Blackburn Rovers
18:00

Okan Buruk'un dikkat çeken Kadıköy karnesi!

Okan Buruk, 2022'den beri görev yaptığı G.Saray'da Kadıköy'deki hiçbir derbiyi kaybetmedi. Deneyimli hoca, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı 4 maçın 3'ünü kazandı.

29 Kasım 2025 11:20 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2025 11:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'un dikkat çeken Kadıköy karnesi!
Fenerbahçe derbisine artık sayılı saatler kala Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk'un Kadıköy karnesi dikkat çekiyor.

Başarılı teknik adamın, 2022'den beri görev yaptığı sarı-kırmızılı takımda hiçbir Kadıköy deplasmanında mağlup olmadı. Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inden de beraberlikle ayrıldı. Cimbom, 52 yaşındaki teknik adamın döneminde ciddi bir üstünlük sağladı.

2022-23 sezonunda Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'ye karşı 3-0 kazanmıştı. 2023-24 sezonunda da mücadele 0-0 tamamlanmıştı. 2024-2025 sezonunda ise hem lig hem de Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye konuk olan Okan Buruk'un ekibi, kupada 2-1 kazanırken, ligde de 3-1'lik galibiyet aldı. Okan Buruk ve Galatasaray, söz konusu sezonlarda Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy avantajını da kullanarak hep şampiyon oldu.


Fenerbahçe derbisine artık sayılı saatler kala Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk'un Kadıköy karnesi dikkat çekiyor. Başarılı teknik adamın, 2022'den beri görev yaptığı sarı-kırmızılı takımda hiçbir Kadıköy deplasmanında mağlup olmadı. Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inden de beraberlikle ayrıldı. Cimbom, 52 yaşındaki teknik adamın döneminde ciddi bir üstünlük sağladı.

2022-23 sezonunda Okan Buruk'un Galatasaray'ı Fenerbahçe'ye karşı 3-0 kazanmıştı. 2023-24 sezonunda da mücadele 0-0 tamamlanmıştı. 2024-2025 sezonunda ise hem lig hem de Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye konuk olan Okan Buruk'un ekibi, kupada 2-1 kazanırken, ligde de 3-1'lik galibiyet aldı. Okan Buruk ve Galatasaray, söz konusu sezonlarda Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy avantajını da kullanarak hep şampiyon oldu.

FENERBAHÇE'YE KARŞI ÜSTÜN

Okan Buruk, 2022-2023 sezonunda göreve başladığı Galatasaray'da Fenerbahçe'ye karşı sadece 1 yenilgi aldı. Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye karşı 8 maça çıkan Aslan, toplamda 5 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik yaşadı ve 1 de yenilgi aldı.

TEK YENİLGİSİ RAMS PARK'TA

Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev aldığı son 3.5 senelik dönemde Fenerbahçe'ye karşı sadece 1 kez kaybetti. Galatasaray, o tek yenilgiyi de 2023-2024 sezonunda RAMS Park'taki maçta 1-0'lık skorla yaşadı. Cimbom aynı şekilde, Okan Buruk yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı evinde sadece 1 kez 2022-2023 sezonunda 3-0'lık skorla kazandı.

3 İSİM CEZALI

Cimbom'da sakat oyuncular kadar cezalı isimler de öne çıkıyor. Kırmızı kart cezası olan Roland Sallai'nin yanısıra hak mahrumiyeti olan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da forma giyemeyecek.

21 KEZ SAHAYA ÇIKTI

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe ile 21 kez karşılaştı. Başarılı hoca; Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken sarı-lacivertlilere rakip oldu. Buruk'un çalıştırdığı takımlar, bu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
10 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
