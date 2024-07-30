Galatasaray'da son gerçekleşen transfer zirvesinde gündeme gelen konulardan biri Davinson Sanchez oldu. Sarı-Kırmızılılar'a birçok Avrupa kulübünden resmi olmayan teklifler getirildi.
Teknik direktör Okan Buruk, yönetimin Sanchez'le ilgili yönelttiği soruya, "Kesinlikle satmayalım. Şampiyonlar Ligi'nde ona çok ihtiyacımız olacak" cevabını verince süreç başka şekilde gelişmeye başladı.
Sanchez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın en iyi kararı vereceğini söylemişti. Premier Lig kulüplerinin transfer etmek istediği Kolombiyalı stoper de Ada'ya dönmeye sıcak bakıyor. Ancak Okan hocanın ret cevabı sonrasında Sanchez'in nasıl bir tavır takınacağı merak konusu haline geldi.
Galatasaray'ın Tottenham'dan 9,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 28 yaşındaki Kolombiyalı, sarı-kırmızılı takımda 32 resmi maça çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk, yönetimin Sanchez'le ilgili yönelttiği soruya, "Kesinlikle satmayalım. Şampiyonlar Ligi'nde ona çok ihtiyacımız olacak" cevabını verince süreç başka şekilde gelişmeye başladı.
Sanchez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın en iyi kararı vereceğini söylemişti. Premier Lig kulüplerinin transfer etmek istediği Kolombiyalı stoper de Ada'ya dönmeye sıcak bakıyor. Ancak Okan hocanın ret cevabı sonrasında Sanchez'in nasıl bir tavır takınacağı merak konusu haline geldi.
Galatasaray'ın Tottenham'dan 9,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği 28 yaşındaki Kolombiyalı, sarı-kırmızılı takımda 32 resmi maça çıktı.
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