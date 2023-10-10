Okan Buruk'u düşündüren takvim!

Milli ara sonrası 18 günde 5 maça çıkacak olan Galatasaray'ın fikstürü dikkat çekiyor.
21 Ekim'de evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek Cimbom, hemen sonrasında 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Alman devi Bayern Münih'le kozlarını paylaşacak.
HEDEF EN AZ HASARLA ÇIKMAK
28 Ekim'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak sarı-kırmızılı takım, 3 Kasım'da Kasımpa ile karşı karşıya gelecek. 8 Kasım'da Bayern Münih deplasmanına gidecek Aslan, 11 Kasım'da Hatayspor maçı ile zorlu fikstürü bitirmiş olacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu süreci en az hasarla atlatmanın planlarını yapıyor.
21 Ekim'de evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek Cimbom, hemen sonrasında 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Alman devi Bayern Münih'le kozlarını paylaşacak.
HEDEF EN AZ HASARLA ÇIKMAK
28 Ekim'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak sarı-kırmızılı takım, 3 Kasım'da Kasımpa ile karşı karşıya gelecek. 8 Kasım'da Bayern Münih deplasmanına gidecek Aslan, 11 Kasım'da Hatayspor maçı ile zorlu fikstürü bitirmiş olacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu süreci en az hasarla atlatmanın planlarını yapıyor.