Okan Buruk'u düşündüren takvim!

Galatasaray, milli aranın ardından 18 gün içinde 5 kritik maça çıkacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'u düşündüren takvim!
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10 Ekim 2023 09:28
Son güncelleme 10 Ekim 2023 09:40
Milli ara sonrası 18 günde 5 maça çıkacak olan Galatasaray'ın fikstürü dikkat çekiyor.

21 Ekim'de evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek Cimbom, hemen sonrasında 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Alman devi Bayern Münih'le kozlarını paylaşacak.

HEDEF EN AZ HASARLA ÇIKMAK

28 Ekim'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak sarı-kırmızılı takım, 3 Kasım'da Kasımpa ile karşı karşıya gelecek. 8 Kasım'da Bayern Münih deplasmanına gidecek Aslan, 11 Kasım'da Hatayspor maçı ile zorlu fikstürü bitirmiş olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu süreci en az hasarla atlatmanın planlarını yapıyor.





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