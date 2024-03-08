Okan Buruk'tan Rizespor'a karşı sürpriz kadro!

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı takımda Hakim Ziyech dönerken, Berkan Kutlu'nun mevkisi ise şaşırttı.

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Okan Buruk'tan Rizespor'a karşı sürpriz kadro!
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08 Mart 2024 19:00
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

Sarı kırmızılı takımda sakatlığını atlatan Hakim Ziyech, 16 maç sonra kadroda yer aldı.

Öte yandan Okan Buruk, sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayan Abdülkerim ve Davinson'un yerine stoperde Berkan Kutlu'ya görev verdi.

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