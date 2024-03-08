Okan Buruk'tan Rizespor'a karşı sürpriz kadro!

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.
Sarı kırmızılı takımda sakatlığını atlatan Hakim Ziyech, 16 maç sonra kadroda yer aldı.
Öte yandan Okan Buruk, sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayan Abdülkerim ve Davinson'un yerine stoperde Berkan Kutlu'ya görev verdi.
İşte Galatasaray'ın 11!
Sarı kırmızılı takımda sakatlığını atlatan Hakim Ziyech, 16 maç sonra kadroda yer aldı.
Öte yandan Okan Buruk, sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayan Abdülkerim ve Davinson'un yerine stoperde Berkan Kutlu'ya görev verdi.
İşte Galatasaray'ın 11!
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