Okan Buruk'tan oyuncularına rehavet uyarısı!

Galatasaray'da yüzler gülüyor... Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan, bu sezon Fenerbahçe'nin U19 takımıyla sahaya çıkıp ilk golü yedikten sonra çekildiği maçta Süper Kupa'yı kazanan Sarı-Kırmızılılar, bir kez daha ligde mutlu son hazırlıklarına başladı.
Ezeli rakibinin Sivas deplasmanında 2 puan kaybetmesiyle, bitime 5 hafta kala ezeli rakibine 4 puan fark atan Galatasaray, büyük bir avantaj yakalamış durumda. Cuma günü Adana Demirspor ile deplasmanda mücadele edecek olan Aslan'da hedef bu sınavı da kazanıp, Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde bir kayıp daha yaşamasını beklemek olacak.
OKAN BURUK'TAN UYARI ÜSTÜNE UYARI!
İşleri sıkı tutmak isteyen Okan Buruk ise öğrencilerine uyarı üstüne uyarı yapıyor. Fenerbahçe'nin Sivas'ta yaşadığı kazayı, kendilerinin de Adana'da yaşayabileceğini hatırlatan başarılı çalıştırıcı, "Biz kendi işimize bakacağız. Evet rakibimizin durumu çok önemli ama biz her şeye rağmen hep kazanmak zorundayız. Yine kazanmak için sahada olacağız, çalışmalarımızı bunun için yapıyoruz. Böyle bir dönemde rahatlamak, rehavete kapılmak bizi hataya zorlar. Aynı disiplinle devam edelim ve kendi sahamızdaki derbiye kadar farkı mümkün olduğunca açalım" ifadelerini kullandı.
GÖZLER YILDIZLARDA
Okan Buruk, son düzlükte tecrübeli isimlerin sorumluluk almasının kritik öneme sahip olduğunu vurgularken, iki tecrübeli yıldızı Icardi ve Mertens'in performansından övgü dolu sözlerle bahsederken, "Icardi de Mertens de çok önemli oyuncular. Saha içi ve saha dışı bize çok destek oluyorlar. Galatasaray'ı çok benimsediler. Icardi ve Mertens'i sadece Galatasaraylılar değil tüm futbolseverler çok seviyor. İkisi de Türk futboluna bir marka değeri getirdiler. Icardi'nin hafta içi arka adalesinde bir ağrısı vardı. Ona da teşekkür ediyorum. Taraftarımızın sevgisini hak ediyor. Ayağındaki ağrıya rağmen idmana, maçlara çıktı. Belki yüzde 100'üyle olmasa da hep sahadaydı" ifadelerini kullanmıştı.
50 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca, "Mertens de çok kaliteli ve değerli bir oyuncumuz. Oynadığı mevkiiye göre de çok değerli işler yapıyor. Sadece top bizdeyken değil; top rakipteyken de baskı yapıyor. Bu benim de oyunculuğumda istediğim ve uyguladığım şeylerdi. O anlamda Mertens'in performansı da çok önemli. Çok gol atmayı düşünüyoruz. Çünkü Fenerbahçe ile aramızda puanın dışında gol averaj sayısı da var. Onu da kapatma hedefimiz var." dedi.
Ezeli rakibinin Sivas deplasmanında 2 puan kaybetmesiyle, bitime 5 hafta kala ezeli rakibine 4 puan fark atan Galatasaray, büyük bir avantaj yakalamış durumda. Cuma günü Adana Demirspor ile deplasmanda mücadele edecek olan Aslan'da hedef bu sınavı da kazanıp, Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde bir kayıp daha yaşamasını beklemek olacak.
OKAN BURUK'TAN UYARI ÜSTÜNE UYARI!
İşleri sıkı tutmak isteyen Okan Buruk ise öğrencilerine uyarı üstüne uyarı yapıyor. Fenerbahçe'nin Sivas'ta yaşadığı kazayı, kendilerinin de Adana'da yaşayabileceğini hatırlatan başarılı çalıştırıcı, "Biz kendi işimize bakacağız. Evet rakibimizin durumu çok önemli ama biz her şeye rağmen hep kazanmak zorundayız. Yine kazanmak için sahada olacağız, çalışmalarımızı bunun için yapıyoruz. Böyle bir dönemde rahatlamak, rehavete kapılmak bizi hataya zorlar. Aynı disiplinle devam edelim ve kendi sahamızdaki derbiye kadar farkı mümkün olduğunca açalım" ifadelerini kullandı.
GÖZLER YILDIZLARDA
Okan Buruk, son düzlükte tecrübeli isimlerin sorumluluk almasının kritik öneme sahip olduğunu vurgularken, iki tecrübeli yıldızı Icardi ve Mertens'in performansından övgü dolu sözlerle bahsederken, "Icardi de Mertens de çok önemli oyuncular. Saha içi ve saha dışı bize çok destek oluyorlar. Galatasaray'ı çok benimsediler. Icardi ve Mertens'i sadece Galatasaraylılar değil tüm futbolseverler çok seviyor. İkisi de Türk futboluna bir marka değeri getirdiler. Icardi'nin hafta içi arka adalesinde bir ağrısı vardı. Ona da teşekkür ediyorum. Taraftarımızın sevgisini hak ediyor. Ayağındaki ağrıya rağmen idmana, maçlara çıktı. Belki yüzde 100'üyle olmasa da hep sahadaydı" ifadelerini kullanmıştı.
50 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca, "Mertens de çok kaliteli ve değerli bir oyuncumuz. Oynadığı mevkiiye göre de çok değerli işler yapıyor. Sadece top bizdeyken değil; top rakipteyken de baskı yapıyor. Bu benim de oyunculuğumda istediğim ve uyguladığım şeylerdi. O anlamda Mertens'in performansı da çok önemli. Çok gol atmayı düşünüyoruz. Çünkü Fenerbahçe ile aramızda puanın dışında gol averaj sayısı da var. Onu da kapatma hedefimiz var." dedi.