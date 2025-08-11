İzin yapmadan 10 gündür Kemerburgaz'da çift antrenman yapan Victor Osimhen, Gaziantep'e götürülmedi. Takım ile kamp dönemi geçirmeyen ve Okan Buruk'un verdiği programı bireysel olarak uygulayan yıldız oyuncu, aradaki açığı da kapatıyor.



Süper Lig'in ikinci haftasında 15 Ağustos Cuma günü oynanacak Karagümrük maçını hedef olarak belirleyen Osimhen, bu hafta kadroya alınacak. Barış Alper Yılmaz'la maça başlamayı planlayan Okan Buruk, 26 yaşındaki forvete ikinci yarıda şans verecek.



Nijeryalı golcü, ilk 11 için Kayseri deplasmanını bekleyecek.



