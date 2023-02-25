Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti.Belek'teki kamp otelinin sahasında gerçekleşen teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman geniş alanda top kapma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla tamamlandı.Okan hoca turnuva sırasında tüm öğrencileriyle tek tek ilgilendi ve istediğini yapamayan oyuncularına uyarılarda bulundu.Sakatlığı devam Uruguaylı kaleci Fernando Muslera da kaleci antrenörü eşliğinde özel çalışmalarını sürdürdü. Aslan, bugün saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek. Yarın akşam Alanyaspor'la oynanacak maçla birlikte Antalya kampı sona erecek ve kafile İstanbul'a geri dönecek.