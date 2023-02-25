Okan Buruk'tan öğrencilerine özel ilgi

Galatasaray'ın sezonun kalan bölümüne yönelik hazırlıkları Antalya kampıyla devam ediyor. Cim Bom'un dünkü idmanında dörtlü turnuva gerçekleşti. Aslan'ın hocası Okan Buruk, bu çalışmada tüm oyuncularıyla tek tek ilgilendi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk'tan öğrencilerine özel ilgi
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25 Şubat 2023 10:18
Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti.

Belek'teki kamp otelinin sahasında gerçekleşen teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman geniş alanda top kapma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla tamamlandı.

TEK TEK İLGİLENDİ

Okan hoca turnuva sırasında tüm öğrencileriyle tek tek ilgilendi ve istediğini yapamayan oyuncularına uyarılarda bulundu.



ALANYA SINAVIYLA BİTİYOR

Sakatlığı devam Uruguaylı kaleci Fernando Muslera da kaleci antrenörü eşliğinde özel çalışmalarını sürdürdü. Aslan, bugün saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek. Yarın akşam Alanyaspor'la oynanacak maçla birlikte Antalya kampı sona erecek ve kafile İstanbul'a geri dönecek. 




 
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