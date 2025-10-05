04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
1-1
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
2-1
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
0-4
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
1-0
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
3-3
04 Ekim
Auxerre-Lens
1-2
04 Ekim
Brest-Nantes
0-0
04 Ekim
Metz-Marsilya
0-3
04 Ekim
Atalanta-Como
1-1
04 Ekim
Inter-Cremonese
4-1
04 Ekim
Parma -Lecce
0-1
04 Ekim
Lazio-Torino
3-3
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
3-1
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
2-1
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
2-1
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-2
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
1-0
04 Ekim
M. United-Sunderland
2-0
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
2-0
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
0-3
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-0
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
1-1
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
2-0
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
3-1
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
4-1
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
1-1
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
2-1

Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Beşiktaş ile 1-1 kaldığı maçın öncesinde ısınmaya çıkmayan Mauro Icardi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

05 Ekim 2025 00:08 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2025 00:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi karşılaşmanın 85. dakikasında Victor Osimhen'in yerine oyuna girdi. Golcü futbolcunun maç öncesi ısınmaya çıkmaması gündem olmuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçının ardından Mauro Icardi hakkında basın toplantısında açıklama yaptı.


Okan Buruk, Icardi'nin ısınmada yer almaması hakkında, "Mauro Icardi'nin içeride fizyoterapistler eşliğinde içeride hazırlık süreci var. Isınmaya çıkmama nedeni bu. Çok takılacak bir şey değil bu." dedi.

"HER ZAMAN TAKIMIN YANINDA"

Açıklamalarına devam eden Buruk, "Bu oyuncuların insan olduğunu unutmayalım. Icardi olduğunda çok gündem oluyor. Isınmaya çıkmadı, sevinmedi... Takım kaptanı, her zaman takımın yanında. Oynasa da oynamasa da arkadaşlarına sevgisini saygısını gösteriyor." ifadelerini kullandı. 

 

 

 
  
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
