Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı-Kırmızılılar'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi karşılaşmanın 85. dakikasında Victor Osimhen'in yerine oyuna girdi. Golcü futbolcunun maç öncesi ısınmaya çıkmaması gündem olmuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçının ardından Mauro Icardi hakkında basın toplantısında açıklama yaptı.
Okan Buruk, Icardi'nin ısınmada yer almaması hakkında, "Mauro Icardi'nin içeride fizyoterapistler eşliğinde içeride hazırlık süreci var. Isınmaya çıkmama nedeni bu. Çok takılacak bir şey değil bu." dedi.
"HER ZAMAN TAKIMIN YANINDA"
Açıklamalarına devam eden Buruk, "Bu oyuncuların insan olduğunu unutmayalım. Icardi olduğunda çok gündem oluyor. Isınmaya çıkmadı, sevinmedi... Takım kaptanı, her zaman takımın yanında. Oynasa da oynamasa da arkadaşlarına sevgisini saygısını gösteriyor." ifadelerini kullandı.
