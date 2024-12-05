Okan Buruk'tan kritik Victor Osimhen kararı!

Galatasaray'da eski sisteme geri dönülüyor. Icardi ve Osimhen'i birlikte oynatabilmek için zaman zaman 4-4-2 deneyen, ancak çoğunlukla 3-4-1-2 düzenini tercih eden teknik direktör Okan Buruk, Arjantinli yıldızın sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmasına rağmen bu sistemde ısrarcı oldu.
Ancak Eyüpspor karşısında yapılan savunma hataları ve kaybedilen 2 puan, diğer taraftan da üst üste gelen sakatlıklar, Buruk'un bu sistemi uzun süreliğine rafa kaldırma kararı almasına yol açtı. Galatasaray, pazar günü oynanacak Sivasspor deplasmanında 2 sezondur şampiyonluk getiren klasik 4-2-3-1 sistemine dönecek.
DAHA YAKIN OLACAKLAR
Bu sistemle beraber Osimhen ileri uçta tek oynayacak. Ancak bununla beraber dörtlü savunma düzenine de geçiş yapılacağından, Barış ve Yunus gibi kanat oyuncuları rakip savunmaya daha yakın pozisyon alacak ve Nijeryalı santrfora daha fazla destek sağlayacak. Ayrıca Kaan ve Jakobs gibi eksiklerin yokluğunda beklerde görev almaları beklenen Jelert ve Berkan da kenardan yapılacak ortalarla Osimhen'i ceza sahasında beslemeye çalışacak. Orta sahada bir değişiklik olmayacak. Torreira, Sara ve Mertens üçlüsü yine takımı taşıyacak.
SON BİR ŞANS VEREBİLİR
Abdülkerim'in sakatlığında ise Sanchez'in partnerinin yine Metehan olması bekleniyor. Ancak Okan hocanın Nelsson'la bir konuşma yapacağı ve bu sezon ölümcül hatalarıyla saç baş yoldurtan Danimarkalı stopere son bir şans daha tanıyabileceği iddia ediliyor.
Ancak Eyüpspor karşısında yapılan savunma hataları ve kaybedilen 2 puan, diğer taraftan da üst üste gelen sakatlıklar, Buruk'un bu sistemi uzun süreliğine rafa kaldırma kararı almasına yol açtı. Galatasaray, pazar günü oynanacak Sivasspor deplasmanında 2 sezondur şampiyonluk getiren klasik 4-2-3-1 sistemine dönecek.
DAHA YAKIN OLACAKLAR
Bu sistemle beraber Osimhen ileri uçta tek oynayacak. Ancak bununla beraber dörtlü savunma düzenine de geçiş yapılacağından, Barış ve Yunus gibi kanat oyuncuları rakip savunmaya daha yakın pozisyon alacak ve Nijeryalı santrfora daha fazla destek sağlayacak. Ayrıca Kaan ve Jakobs gibi eksiklerin yokluğunda beklerde görev almaları beklenen Jelert ve Berkan da kenardan yapılacak ortalarla Osimhen'i ceza sahasında beslemeye çalışacak. Orta sahada bir değişiklik olmayacak. Torreira, Sara ve Mertens üçlüsü yine takımı taşıyacak.
SON BİR ŞANS VEREBİLİR
Abdülkerim'in sakatlığında ise Sanchez'in partnerinin yine Metehan olması bekleniyor. Ancak Okan hocanın Nelsson'la bir konuşma yapacağı ve bu sezon ölümcül hatalarıyla saç baş yoldurtan Danimarkalı stopere son bir şans daha tanıyabileceği iddia ediliyor.