Okan Buruk'tan Kaan Ayhan kararı

Galatasaray'da Okan Buruk'un performansından memnun olduğu Kaan Ayhan'ın Adana Demirspor deplasmanında da ilk 11'de olması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Kaan Ayhan kararı
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24 Nisan 2024 13:22
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor maçı öncesi sağ bek için kararını verdi.

Alanyaspor karşısında hazır gözükmeyen Serge Aurier, formasını Kaan Ayhan'a kaptırmıştı.

Pendikspor mücadelesinde savunmanın sağında oynayan tecrübeli oyuncu, bir kez daha sınıfı geçti.

Okan Buruk'un performansından memnun olduğu Kaan'ın Adana Demirspor deplasmanında da ilk 11'de olması bekleniyor.  

 
 

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