Okan Buruk'tan hakeme tepki: 'Bu ne rezillik!'

Galatasaray, 1-0 kazandığı Corendon Alanyaspor karşılaşmasının son dakikalarında penaltı beklemişti.
Maçın hakemi Mehmet Türkmen, VAR'ı dinleyerek penaltıya gerek görmemişti.
Fanatik'te yer alan habre göre; Okan Buruk'un o anki sözleri kameralara yansırken "Sen nasıl maç yönetiyorsun ya? Bu ne rezillik?" dediği anlaşıldı.
Tecrübeli çalıştırıcının bu tepkisi, sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan anı oldu.
"HAKEMİN FAUL VERMEDİĞİ O POZİSYON!"
Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Maçın ilk yarısı kalemize çok yaklaştırmadık. Hepimizin faul olarak gördüğü ama hakemin faul vermediği o pozisyonu net olarak sayabiliriz. Rakibi kendi ceza sahamıza çok sokmadık. Son 2 maçın baskısı vardı üzerimizde. Başlayanlar sonradan girenler iyi oyun çıkardı. Liderdik, lider devam ediyoruz. Rakiplerimizle arayı açmak istiyoruz. Oyuncuları robot olarak görüyoruz. Oyuncular milli takıma gidecek, dinlenmesi gerekiyor. 7 maçlık bir seri en yoğun fikstürümüzdü. İyi bir takımdık. Uzun zamandır galibiyet serisi bizim için önemliydi. Son 26 maçın 24'ünü kazanan bir takım var. Bizi destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray 5. yıldız için en önde gidiyor" dedi.
Maçın hakemi Mehmet Türkmen, VAR'ı dinleyerek penaltıya gerek görmemişti.
Fanatik'te yer alan habre göre; Okan Buruk'un o anki sözleri kameralara yansırken "Sen nasıl maç yönetiyorsun ya? Bu ne rezillik?" dediği anlaşıldı.
Tecrübeli çalıştırıcının bu tepkisi, sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan anı oldu.
"HAKEMİN FAUL VERMEDİĞİ O POZİSYON!"
Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Maçın ilk yarısı kalemize çok yaklaştırmadık. Hepimizin faul olarak gördüğü ama hakemin faul vermediği o pozisyonu net olarak sayabiliriz. Rakibi kendi ceza sahamıza çok sokmadık. Son 2 maçın baskısı vardı üzerimizde. Başlayanlar sonradan girenler iyi oyun çıkardı. Liderdik, lider devam ediyoruz. Rakiplerimizle arayı açmak istiyoruz. Oyuncuları robot olarak görüyoruz. Oyuncular milli takıma gidecek, dinlenmesi gerekiyor. 7 maçlık bir seri en yoğun fikstürümüzdü. İyi bir takımdık. Uzun zamandır galibiyet serisi bizim için önemliydi. Son 26 maçın 24'ünü kazanan bir takım var. Bizi destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray 5. yıldız için en önde gidiyor" dedi.