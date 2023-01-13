Okan Buruk'tan Gomis açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçı öncesi konuştu.



Okan Buruk yaptığı açılamada, "En önemli maçımız, ilk maçımız, Hatayspor maçı. En kritik, en önemli maç bu. Fenerbahçe maçının olumlu etkisini üzerimizde taşıyoruz ama aynı ciddiyetle devam etmek gerekiyor. Ciddiyet ve konsantrasyon bizim için önemli. Geçmiş başarılar güven veriyor ama bugün daha önemli. Özgüveni sahaya yansıtıp iyi ve geniş kadromuzla oynayacağız." dedi.



Kadro tercihi ile ilgili konuşan genç çalıştırıcı, "Bu 11 içinde önemli oyuncular var. Taraftar çok motive. Destek veriyorlar, her zaman olduğu gibi. Bu stadyum, ayrı bir motivasyon. Kafa olarak maça ne kadar az hazırlanırsanız hazırlanın, taraftar sizi değiştiriyor. Bugün, böyle bir gün. Mental olarak iyi durumdayız. Hedefimiz kazanmak." ifadelerini kullandı.



Okan Buruk, "Bir yandan birçok maç oynadık. Pazar oynadık, cuma tekrar oynuyoruz. Dinlendireceğimiz, üst üste maç oynayanlar var. 24 günde 6 maçımız var. Tempo içinde tüm oyuncularımızdan yararlanacağız. Değişik kadrolar sürülebilir. İyi ve formda oyuncularla başlayacağız. Kulübeden gelecek çok formda oyuncularımız var, Berkan ve Rashica gibi. Rashica'nın ufak tefek ağrıları var. Takım birliğini ortaya koyacağız." açıklamasını yaptı.



Gomis ile ilgili konuşan Buruk, "Sadece maça başlayan 11 değil, maç içi hamleler de önemli. Birçok oyuncumuz hazır. Gomis var bir kere. Söylemeden edemeyeceğim. Bu takımın burada olmasındaki en büyük pay sahiplerinden biri Gomis. Bu takıma her zaman dışarıda, içeride olsa, ne kadar oynarsa oynasın destek veriyor; hem skor olarak, hem liderlik olarak." diye konuştu.



Başarılı teknik adam son olarak, "Bu yol şampiyonluk yolu. Oynasak da oynamasak da bu yolda takım birliği için ellerinden geleni yapıyorlar. Bundan sonraki maçlarda da bunu sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.









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