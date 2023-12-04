Okan Buruk'tan futbolcularına jest!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcularına jest yaptı.
Buruk, yoğun fikstürü göz önünde bulundurarak oyuncularına bir gün ekstradan izin verdi.
Pendik engelini kayıpsız geçen sarı-kırmızılarda Adana Demirspor maçının hazırlıkları salı günü yapılacak antrenmanla başlayacak.
Buruk, yoğun fikstürü göz önünde bulundurarak oyuncularına bir gün ekstradan izin verdi.
Pendik engelini kayıpsız geçen sarı-kırmızılarda Adana Demirspor maçının hazırlıkları salı günü yapılacak antrenmanla başlayacak.