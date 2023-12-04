Okan Buruk'tan futbolcularına jest!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Pendikspor zaferi sonrası futbolcularına iki gün izin verdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan futbolcularına jest!
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04 Aralık 2023 08:38
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcularına jest yaptı.

Buruk, yoğun fikstürü göz önünde bulundurarak oyuncularına bir gün ekstradan izin verdi.

Pendik engelini kayıpsız geçen sarı-kırmızılarda Adana Demirspor maçının hazırlıkları salı günü yapılacak antrenmanla başlayacak. 

 
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