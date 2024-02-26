Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı öncesinde takımla çarpıcı bir görüşme yaptı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler
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26 Şubat 2024 08:24
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımla bir toplantı yaparak, Antalyaspor maçı öncesi uyarılarda bulundu.

"BİZE HER TÜRLÜ ZORLUĞU ÇIKARACAKLAR"

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun, Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasını örnek göstererek, "İşte gördünüz... İşimizin kolay olmadığının ispatı bu maç. Biz bu yüzden her maçımızı kazanmak zorundayız. Bize her türlü zorluğu çıkaracaklar. Kendi işimizi kendimiz görelim ve kimin en iyi olduğunu sahada gösterelim"dediği öğrenildi.

"ORAYA LİDER GİDELİM"

Galatasaray'ın teknik patronu, Beşiktaş maçı öncesi kayıp ve ceza istemediğini de ekleyerek, "Beşiktaş deplasmanına lider gitmemiz, moral açısından önemli. Ayrıca gereksiz kart ve ceza istemiyorum" uyarısını yaptığı bildirildi.



 
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