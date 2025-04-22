Okan Buruk'tan Deniz Ertaş yanıtı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynadıkları maçın ardından konuştu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Okan Buruk, Galatasaray'a transfer haberleri çıkan Konyaspor'un kalecisi Deniz Ertaş ile ilgili şu ana kadar bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.
Başarılı teknik adam, "Deniz Ertaş için Galatasaray'a transfer haberleri çıktı. Size ulaşan bir şey oldu mu, sizin bir değerlendirmeniz oldu mu?" sorusunun ardından, "Yok. Bizim herhangi bir düşüncemiz olmadı şu ana kadar Deniz'le ilgili. O yaş grubunda Jankat gibi bizim için önemli, ileriye dönük oyuncumuz var. Önümüzdeki sene kaleciyle ilgili ne olacağını bilmiyoruz ama Deniz'le ilgili bir düşüncemiz olmadı." yanıtını verdi.
Okan Buruk, Galatasaray'a transfer haberleri çıkan Konyaspor'un kalecisi Deniz Ertaş ile ilgili şu ana kadar bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.
Başarılı teknik adam, "Deniz Ertaş için Galatasaray'a transfer haberleri çıktı. Size ulaşan bir şey oldu mu, sizin bir değerlendirmeniz oldu mu?" sorusunun ardından, "Yok. Bizim herhangi bir düşüncemiz olmadı şu ana kadar Deniz'le ilgili. O yaş grubunda Jankat gibi bizim için önemli, ileriye dönük oyuncumuz var. Önümüzdeki sene kaleciyle ilgili ne olacağını bilmiyoruz ama Deniz'le ilgili bir düşüncemiz olmadı." yanıtını verdi.