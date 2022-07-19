Okan Buruk'tan bir neşter daha!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.Orta sahaya yapılan takviyeler ve alınması düşünülen isimler sonrası Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau için ayrılık çanları çalmaya başladı.Yabancı kontenjanını açmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın, Rumen oyuncunun ayrılığına da sıcak baktıkları bildirildi.25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusuna teklif gelmesi halinde değerlendirileceği kaydedildi.Olimpiu Morutan ve Cicaldau'nun menajeri Becali de yaptığı açıklamada, "Okan Buruk bütün oyuncuları kampta görmek istiyor. İlerleyen günlerde Cicaldau ve Morutan için net bir karar verilir." açıklamasını yapmıştı.Edinilen bilgilere göre, deneyimli teknik adam Cicaldau için olumsuz rapor verdi ve gelecek olan tekliflerin değerlendirmeye alınmasını istedi.