Okan Buruk'tan Aurier'e teşekkür

Galatasaray'da ilk maçına Alanya karşısında çıkan Serge Aurier, ilk 45 dakikada görev almış, devre arasında oyundan çıkarılmıştı. Fildişi Sahilli futbolcunun ilk maçındaki performansı vasatın altında kalsa da hocası Okan Buruk'u memnun etmeyi başardı.
Buruk'un tecrübeli sağ beke maç sonunda özel olarak teşekkür ettiği öğrenildi.
Buruk, defansif gücü nedeniyle Aurier'i ilk 11'de tercih ettiğini söylemişti.
Buruk'un tecrübeli sağ beke maç sonunda özel olarak teşekkür ettiği öğrenildi.
Buruk, defansif gücü nedeniyle Aurier'i ilk 11'de tercih ettiğini söylemişti.