Okan Buruk sıradaki hedefi belirledi!

7 Nisan'da Fenerbahçe'yle oynanacak Süper Kupa maçını şimdilik ikinci plana atan Okan Buruk, sıradaki hedefi Hatayspor maçı olarak belirledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk sıradaki hedefi belirledi!
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01 Nisan 2024 09:26
Milli arayı Antalya kampıyla geçiren Galatasaray'da Okan Buruk, oyuncularını motive etmeyi sürdürdü.

Başarılı hoca, maç maç düşünmeleri gerektiğini söyledi.

FENERBAHÇE MAÇI İKİNCİ PLAN

7 Nisan'da Fenerbahçe'yle oynanacak Süper Kupa mücadelesini şimdilik ikinci plana atan Buruk, sıradaki hedefi Hatayspor maçı olarak belirledi.

Sarı-kırmızılılar daha sonra Fenerbahçe'ye odaklanacak.  

 
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