Okan Buruk sıradaki hedefi belirledi!

Milli arayı Antalya kampıyla geçiren Galatasaray'da Okan Buruk, oyuncularını motive etmeyi sürdürdü.
Başarılı hoca, maç maç düşünmeleri gerektiğini söyledi.
FENERBAHÇE MAÇI İKİNCİ PLAN
7 Nisan'da Fenerbahçe'yle oynanacak Süper Kupa mücadelesini şimdilik ikinci plana atan Buruk, sıradaki hedefi Hatayspor maçı olarak belirledi.
Sarı-kırmızılılar daha sonra Fenerbahçe'ye odaklanacak.
Başarılı hoca, maç maç düşünmeleri gerektiğini söyledi.
FENERBAHÇE MAÇI İKİNCİ PLAN
7 Nisan'da Fenerbahçe'yle oynanacak Süper Kupa mücadelesini şimdilik ikinci plana atan Buruk, sıradaki hedefi Hatayspor maçı olarak belirledi.
Sarı-kırmızılılar daha sonra Fenerbahçe'ye odaklanacak.